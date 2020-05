Klimaschutzverein unterstützt Waldgebiet Heiligenberg und Harz

Pflanzung von Laubbäumen und Sträuchern gefördert

+ Landesforsten: Vorstandsmitglieder Ralf Schlesselmann und Wolfgang Witt begutachten einen ergrünenden Strauch in der Pflanzung am Heiligenberg. Foto: Wolfgang Witt

Br.-Vilsen – Der Verein für Klimaschutzaktivitäten „Climproact“ mit Sitz in Asendorf hat die Niedersächsischen Landesforsten gleich zweimal in diesem Frühjahr bei der Wiederbewaldung unterstützt. So wurden am Waldrand des Heiligenbergs bei Bruchhausen-Vilsen abgestorbene Buchen durch die Pflanzung und Einzäunung von 300 Bäumen und Sträuchern ersetzt. Die ursprünglich vorgesehene öffentliche Pflanzaktion musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Mitarbeiter der Försterei Memsen setzten die Bäume ein. „Wir wollen einen ökologisch wertvollen Waldrand mit Bäumen und verschiedenen Sträuchern entwickeln und sind dankbar für die Unterstützung durch den Klimaschutzverein“, erklärt Revierförster Uwe Niedergesäss aus Memsen.