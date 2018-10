Kleinenborstel - Fabian Wojack und Maite Köster (Mitte) sind das aktuelle Erntepaar in Kleinenborstel.

Die Kranzbinder (mit auf dem Foto) sagten am Samstag auf dem Hof Köster in Normannshausen den ersten Teil des Erntegedichts auf. Dann ging es zum Gasthaus Dunekack in Kleinenborstel, wo der zweite Teil folgte. Anschließend feierten die Kleinenborsteler und ihre Gäste ausgiebig das Erntefest.

- os