Kleine Lacher, große Brüller

Dille - Von Ulf Kaack. Von Flachwitz und Brachialhumor erlebten rund 100 begeisterungswillige Zuschauer im Gasthaus Dillertal eine volle Breitseite auf ihre Lachmuskeln. Zum wiederholten Mal machte der „Bremen Vier Comedy Club“ dort Station, präsentierte drei Witzbolde aus der B- und C-Reihe des populären Genres, die sich munter durchs Programm kalauerten.

Unter dem Begriff Comedy lässt sich hierzulande alles verwursten, was sich – entgegen den ernsten Humorfächern zwischen Kabarett und Satire – irgendwie sinnfrei zu einer Pointe formen lässt. Und das funktionierte auch im Dillertal auf recht unterhaltsame Weise. Zwei Werbebanner der bremischen Rundfunkanstalt des öffentlichen Rechts rechts und links bildeten das Bühnenbild, zwei weiße Spots illuminierten das Szenario. Spartanisch, aber nichts lenkte ab von dem humoristischen Feuerwerk mit eingeschränkter Strahlkraft. Durchs Programm führte Bremen-Vier-Moderator Malte Janssen.

Michael Steinke als selbsternannter Meister der Stand-Up-Tragedy stieg als erster in den Ring. Schon sein Outfit mit taubenblauem Cordblazer und buntgeblümten Hemd verriet, wohin die Reise gehen wird: auf einen Streifzug durch die 70er-Jahre. Plakativ pointierte Gags reihte er aneinander, bereitete Althergebrachtes auf in ein durchaus belachbares Format: Einst ersetzte ein Blick aus dem Fenster die Wetter-App. Das Telefon besaß eine Schnur und der Fernseher keine Fernbedienung. Was waren das für Zeiten, als es Leckmuscheln gab, Ahoi-Brause und Armbänder aus essbaren Perlen.

Und als Pendant dazu die Jugend von heute, „fette faule Frettchen – was für die chillen ist, war für uns Stubenarrest“, so Steinkes Erkenntnis, „... und dann die Chantalle, mit 16 in der Disco abhängen, aber den 30. Geburtstag von Mama vergessen.“

Ganz passables Amüsement war das, an das Jens Heinrich Claassen nahtlos anknüpfte. Und auch bei dessen Klamottenwahl – oranges Sesamstraßen-T-Shirt kombiniert mit graugrüner Schlabberhose – war die Stoßrichtung klar auszumachen. Er war der klassische Loser, die fleisch- und fettgewordene Midlife-Crisis in Person – und hielt sich selbst dabei für sexy und begehrenswert. Ein idealer Nährboden also, um mit gängigen Klischees zu spielen. Klar, dass er sich mit Pitt und Clooney auf eine Stufe stellte, über die Länge von Geschlechtsteilen schwadronierte und plump baggernd mit den Damen im Publikum kommunizierte. Mal frech, mal introvertiert. Belächelnswert.

Auch als passabler Sangeskünstler mit Fingerfertigkeit auf der Gitarre entpuppte sich Claassen. Dabei orientierte er sich textlich und musikalisch am Frühwerk von Mike Krüger, ohne dessen niedrigem Niveau nahezukommen. Schlüpfrig und rumpelig im Versmaß die Kompositionen, taugten sie trotzdem zum Trampeln, Klatschen und Mitgröhlen.

Gemessen am Applaus und der Intensivität der Lachsalven erwies sich Özgür Cebe als das dritte Rad am Mofa. Seine Behauptung, der einzige politkritische Comedian im Trio zu sein, beschränkte sich dann auch auf einen vollkommen abgenudelten Kalauer über das Sexualverhalten des türkischen Staatspräsidenten im Zusammenhang mit grasfressenden und wiederkäuenden Paarhufern. Der Bielefelder mit türkisch-armenisch-kurdischen Wurzeln griff auf, was alle Migranten-Comedians gemeinhin aufgreifen: Migrantentum im Kontext zum Deutschsein unter besonderer Berücksichtigung von Islam und Terrorismus: „Ich bewerbe mich als Sekretär und der Chef fragt mich, wie viele Anschläge ich pro Minute schaffe.“ Kann man gelten lassen, aber besser wurde es nicht.

Dass sein schauspielerisches Talent ausgeprägter ist, als seine Begabung im komödiantischen Fach, machte er deutlich, als er aus Shakespeares Hamlet vortrug. Ein hervorragender Mann für die Theaterbühne dachte man, zumindest bis zur türkprolligen Pointe.

Wer es mochte, genoss einen weitgehend niveaufreien Abend postpubertären Zuschnitts, angefüllt mit vielen kleinen Lachern und einigen großen Brüllern. Allemal besser als das Freitagabendprogramm von RTL 2, doch das Verpassen von Welkes Heute-Show war es nicht wert.