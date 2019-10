Kleine Gewinner, große Preise

Die Gewinner der Verlosung während der Kinderanimation auf dem Brokser Heiratsmarkt bekamen nun im Alten Gaswerk in Bruchhausen-Vilsen von Heiko Merz von Getränke Ahlers ihre Preise überreicht. Leon Pascal (von links, vordere Reihe) freute sich über vier Eintrittskarten für das Klimahaus Bremerhaven. Silvio Schenkhoff bekam Tickets für den Zoo am Meer in Bremerhaven, und Laris Mannott erhielt Karten für den Magic Park Verden. Den ersten Platz räumte Julian Boog aus Ludwigshafen ab. Stellvertretend für ihn nahm sein Opa Ulrich Boog (Zweiter von Links) die vier Tickets für den Seregenti-Park entgegen. Das Foto zeigt außerdem (hintere Reihe, von links) Marktmeister Ralf Rohlfing, Heiko Merz, Anjelina Brinster von der Verwaltung und Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer. nh, Foto: NALA HARRIES