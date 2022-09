Historisches Wochenende bei der Museumsbahn

Von: Anne-Katrin Schwarze

Die Museumseisenbahn Bruchhausen-Vilsen begibt sich im September auf eine besondere Zeitreise. Dann sind im Niedersächsischen Kleinbahnmuseum nicht nur die bis zu 130 Jahre alten Dampfloks und Wagen in Betrieb zu erleben, dann sorgen auch Statisten in Kostümen für eine Reise in die Vergangenheit der besonderen Art. In diesem Jahr stand die Kleinbahn zur Kaiserzeit im Mittelpunkt. An den Bahnhöfen und Zügen bestimmten herausgeputzte Herrschaften das Bild.

1 / 87 Die Museumseisenbahn Bruchhausen-Vilsen inszeniert am historischen Wochenende die Kleinbahn zur Kaiserzeit. © Oliver Siedenberg

