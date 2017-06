Ein Klatte kommt selten allein

Oerdinghausen - Gleich zwei Tage war Oerdinghausen fest in Schützenhand.

„Heimvorteil genutzt!“ könnte man meinen, als bei der Siegerehrung am Abend des ersten Tages der Name der neuen Kreisverbandskönigin genannt wurde. Denn Manuela Leefers ist Mitglied im gastgebenden Schützenverein Oerdinghausen und neue Königin.

Voller Spannung hatten die über 400 Schützen laut Pressemitteilung den Worten von Kreispräsident Marco Busch gelauscht, um die Namen des neuen Königshauses zu erfahren. Bei der Jugend wurde Heinke Pohl vom Schützenverein Wöpse zur Kreisverbandskönigin proklamiert. Im Anschluss feierten die zehn Schützenvereine des Kreisschützenverbandes Bruchhausen-Vilsen und weitere benachbarte Gastvereine das Verbandsschützenfest im Festzelt beim Schießstand in Oerdinghausen.

Nach einem kleinen Ummarsch, begleitet vom Spielmannszug Asendorf, fand die Proklamation auf dem schön hergerichteten Festplatz beim Gasthaus Mehlhop statt. Manfred Witgenfeld als Vorsitzender des Schützenvereins Oerdinghausen begrüßte die Schützenvereine, den Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer, den Ehrenkreispräsident Herbert Wolters, den Ehrenvorsitzenden des Schützenvereins Oerdinghausen Justus Heitmann und den Bezirksalterskönig Horst Riedemann. Lars Bierfischer wies in seinem Grußwort auf die Bedeutung der Schützenvereine in der Gesellschaft und für das Miteinander in den Dörfern hin.

Kreispräsident Busch freute sich über die gute Beteiligung am Königsschießen. „Besonders die Tatsache, dass im Jugendbereich viele Starts zu verzeichnen waren, stimmt einen für die Zukunft zuversichtlich.“ Dass die Ergebnisse des Schießens geheim gehalten werden, hat Tradition, und so verfolgten alle gespannt die Zeremonie. Lediglich Stefan Schumacher als stellvertretender Kreissportleiter und Leiter des Schießens waren die Ergebnisse bekannt. Busch bedankte sich zunächst bei der bisherigen Kreisverbandskönigin Bettina Precht vom Schützenverein Süstedt und dem ausscheidenden Kreisverbandsjugendkönig Jost-Eike Behrens, auch vom Schützenverein Süstedt.

Die neue Kreisverbandskönigin Manuela Leefers verwies Christian Wohlers (Wöpse) und Heiko Ziegeler (Oerdinghausen) auf die Plätze. Bei der Jugend sicherte sich Heinke Pohl die Königswürde vor Ina Meyer (Oerdinghausen) und Jonas Bär (Berxen). Der Titel „König der Könige“ ging an Jan-Berend Wohlers (Wöpse). Im Bereich der Jugend setzte sich nach dem Vorjahr erneut Jaqueline Schmitz (Weseloh) als „Königin der Könige“ durch.

Ein großer Dank ging von Kreispräsident Busch an den Vorstand und die Mitglieder des Schützenvereins Oerdinghausen für die Organisation und Ausrichtung des Königsschießens und des Verbandsschützenfestes.

Den ausgeschossenen „Präsidenten-Cup“ holte sich die Vorsitzende des Schützenvereins Wöpse, Anja Rosilius. Der Cup ist vor zwei Jahren von Präsident Busch gestiftet worden, er wird unter den Ersten Vorsitzenden und deren Stellvertreter sowie dem Kreispräsidenten und dem Vizepräsidenten ausgeschossen.

Vereinsbeste wurden Ralf Rohlfing (Homfeld), Petra Wicke (Ochtmannien), Heinrich Wachendorf (Engeln), Vera Nolte (Süstedt) und Stefan Frey (Bruchhausen-Vilsen).

Weiter zeichnete Busch drei verdiente Mitglieder mit Verdienstnadeln und Urkunden aus: Hannes Leefers (Oerdinghausen, Goldene Verdienstnadel des Kreisschützenverbandes Bruchhausen-Vilsen), Andreas Nolte (Süstedt, Goldene Verdienstnadel des Bezirksschützenverbandes Grafschaft Hoya) und Karin Meyer-Krause (Oerdinghausen, Auszeichnung für Landesrekord Luftgewehr Auflage).

Zurück im Zelt, hatten die neuen Könige einen Ehrentanz. Dann war für alle Feiern bis in den frühen Morgen zur Musik von DJ Heinz Johann Rätz angesagt. Das Team von Festwirt Rathkamp sorgte für Verpflegung.

Am nächsten Tag folgte das Oerdinghauser Schützenfest. Los ging‘s mit einem reichhaltigen Katerfrühstück, bevor die Königsfamilie vom Voßberg in Scholen abgeholt wurde. „Empfangen wurden wir von einer Abordnung des Schützenvereines Scholen, die eine Zollsperre errichtete. Nach erfolgreichen Verhandlungen wurden wir schließlich zum Haus der Königsfamilie gelassen“, sagt Pressewartin Bettina Kehlbeck. Dort wurde zunächst die neue Kinderkönigin Tessa Klatte geehrt. Ihre Scheibe brachte Dominik Schwecke an der Hauswand an. Dann war Tessas Vater, Schützenkönig Rolf Klatte, dran. Auch seine Scheibe wurde unterm Dach angebracht, diesmal von Marco Busch; die Fahne trug Rieke Meyer.

Zurück auf dem Festplatz, wurde Gerhard Plötz zum Ehrenmitglied ernannt. Silke Meyer nahm den Damenpokal entgegen. Marcus Beneke gewann den von ihm selbst gestifteten Marcus-Beneke-Pokal, Ina Meyer den Jugendcup. Annika Drewes wurde Jugendkönigin und regiert somit gleichermaßen in Homfeld und Oerdinghausen die Jugend. Hans-Heinrich Peters ist neuer „König der Könige“.

Anschließend gab es eine reichhaltige Kaffeetafel und einen Festball mit Musik von Heinz Johann Rätz.