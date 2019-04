Klassischer Konflikt um Stallbau

Die einen kritisieren Massentierhaltung und Luftverschmutzung, die anderen verweisen auf ihre Lebensgrundlage. Ob Geflügel oder Schweine: Über die Genehmigung eines Stalles entscheidet der Landkreis. Im Fall einer Hähnchenmastanlage in Asendorf hat er eine Niederlage vor dem Verwaltungsgericht hinnehmen müssen. Vorerst.

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Es ist ein etwas sperriger, aber entscheidender Satz: „Die Beigeladene hat nicht nachgewiesen und die Genehmigung stellt nicht sicher, dass durch die Abluftreinigungsanlage des Hähnchenmaststalls eine erforderliche Abscheidung der Bioaerosole (luftgetragene Teilchen aus der Hähnchenhaltung, Anm. d. Red.) von mindestens 75 Prozent erreicht wird.“ Mit dieser Begründung hatte das Verwaltungsgericht in Hannover den Bau eines Stalls für bis zu 39 900 Masthähnchen gestoppt – vorerst.

Erleichtert reagieren darauf die Bürger, die besagte Bioaerosole als gesundheitsgefährdend befürchten. Zufrieden waren die Mitglieder des Landesverbands Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU), der vor das Verwaltungsgericht gezogen war.

Die Bauherrin – Landwirtin und besagte Beigeladene im Verfahren – darf ihren Stall vorerst nicht realisieren.

Unabhängig von diesem Fall kritisiert LBU-Sprecher Eckehard Niemann grundsätzlich eine „agrarindustriell-geneigte Genehmigungspraxis des Landkreises Diepholz“ – und genauso dessen Anerkennung der „agrarindustriell-nützenden Stellungnahmen der Landwirtschaftskammer zur Futterflächenberechnung“.

Nicht nur den Landkreis, sondern auch die Kommunen fordert der LBU auf, „die Instrumentarien des Baugesetzbuches gegen das Vordringen von Agrarfabriken auf Kosten von Bauernhöfen endlich verantwortungsbewusst zu nutzen.“ Außerdem: Die Einhaltung genehmigter Tierzahlen in Großbetrieben müsse konsequent überprüft werden. Genauso müsse „ein verbindliches Konzept für eine zukunftsfähige und nachhaltige mittelständisch-bäuerliche Landwirtschaft“ erarbeitet werden.

Kreisrat Jens-Hermann Kleine zeigt Verständnis für die Forderungen des LBU. Gibt aber zu bedenken: „Interessensverbände vertreten Interessen.“ Sie würden auch politische Forderungen erheben.

Kleine betont, dass der Landkreis Diepholz kein Gesetzgeber sei: „Wir sind Rechtsanwender.“ Aufgabe des Landkreises sei es, nach den geltenden Gesetzen zu handeln – und genau die erfülle er: „Wir vertreten keine Interessen, sondern wir vertreten das Gemeinwohl.“

Zurück zum Stallprojekt in Asendorf. Das darf vorerst nicht realisiert werden, weil die vierte Kammer des Verwaltungsgerichts die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs wieder hergestellt hat – ein Punktsieg für den LBU. Der Landkreis hat noch wenige Tage Zeit, um gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Beschwerde einzulegen. Darüber müsste dann das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg entscheiden. Ob es so kommt, ist unklar. Der Landkreis will zunächst die Entscheidungsgründe des Verwaltungsgerichts gründlich prüfen.

„Falls keine Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts eingelegt wird, bleibt es dabei, dass die Genehmigung zunächst nicht vollziehbar ist“, so Stephan Maaß als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bauordnung und Städtebau in einer Stellungnahme. „Eine Entscheidung über die Genehmigung ergeht dann im Widerspruchsverfahren, gegen die wiederum Klage vor dem Verwaltungsgericht möglich ist.“