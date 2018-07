Arbeiten am bröckelnden Vilser Kirchturm sollen im Frühjahr beginnen

Br.-Vilsen - Von Heinrich Kracke. Baufehler in der Vergangenheit, Glocken, die bei jedem Schlag die mächtigen Turmmauern zum Mitschwingen bringen, Mörtelstückchen, die aus größerer Höhe herabstürzen und wie Geschosse in den Boden schlagen.

Es klang kompliziert, was Bausachverständige einst bei einer ersten Einschätzung der St. Cyriakus-Kirche in der Vilser Ortsmitte diagnostizierten. Inzwischen steht fest, es ist nicht nur kompliziert, sondern die Sanierung wird auch noch teuer. Waren Experten bisher von Kosten knapp in Millionenhöhe ausgegangen, so klettert die Summe nach aktuellem Stand auf mehr als 1,5 Millionen Euro. Das bestätigte auf Nachfrage Kirchenvorstands-Vorsitzende Ulrike Thalmann.

Nach abschließenden Beratungen verständigten sich jetzt Kirchengemeinde, kirchliche Bauabteilungen und Kirchenamt auf zwei Bauabschnitte. Ab Frühjahr nächsten Jahres, nach Ende der Frostperiode, soll sich des Turms bis hinauf zur Unterkante der alten Mauerkrone angenommen werden. Tischler, Maler und Maurer werden teils filigrane Detailarbeit leisten. Um die Stabilität des Turmes nicht zu gefährden, können Restauratoren immer nur kleine Bereiche im Mauerwerk öffnen, den Mörtel austauschen, das Ganze aushärten lassen und sich erst dann dem Nachbarabschnitt widmen.



+ In der Postkartenperspektive ist dem Wahrezeichen von Vilsen der Kummer nicht anzusehen. © Anne Schwarze

Zusätzliche Maueranker, die in einer historischen Backstein-Gotik wie der in Vilsen natürlich nicht sichtbar sein dürfen, sollen dem Wahrzeichen des Luftkurortes zusätzliche Standhaftigkeit selbst bei Dauer-Glockenklang verleihen. Bis in welche Tiefe des Mauerwerkes sie sich vorzuarbeiten haben, sollen Ultraschall-Messungen klären, die derzeit ausgeführt werden.



Finanzhilfe von der EU und der Landeskirche

Rund 783.000 Euro wird allein dieser erste Bauabschnitt verschlingen. „Die Landeskirche Hannover wird sich mit 583.000 Euro beteiligen, weitere 200.000 Euro werden aus EU-Töpfen erwartet, die bis zum Sommer zu beantragen sind,“ sagt Frau Thalmann. Die Arbeiten dürften sich bis in den Spätsommer 2019 hineinziehen.



Im darauffolgenden Jahr geht es oberhalb der alten Mauerkrone bis hinauf in den Dachreiter des Turmes in die nächste Runde. Kalkuliert ist dafür eine Dreiviertelmillion Euro, die ähnlich der Finanzierung des ersten Abschnitts auf die Beine gebracht werden soll. „Dazu sind aber noch weitere Untersuchungen nötig,“ sagt die Kirchenvorstands-Vorsitzende.



Abschluss in rund zwei Jahren

Erst nach Abschluss auch dieser Arbeiten in gut zwei Jahren könne das Symbol der unheiligen Allianz aus Schäden am Mauerwerk und an der Holzkonstruktion beseitigt werden, das rotweiße Flatterband. Und mit ihm die provisorischen Überdächer rund um den Turm. Sie waren vor drei Jahren aufgestellt worden, um auf das Glockengeläut nicht vollständig verzichten zu müssen, und gleichzeitig Gottesdienstbesucher zu schützen.



Eines immerhin haben die Diagnosen der vergangenen Monate zu Tage gefördert. Der Kirchturm leidet unter Reparatur-Fehlern, die vor hundert und mehr Jahren begangen wurden. Die Kassen waren klamm, das Kirchenschiff marode, und so entschied man sich bisherigen Erkenntnissen nach zu einer Lösung, die jetzt zum Dauerproblem wurde. Das bis dahin innen liegende, selbsttragende Holzbauwerk mit den tonnenschweren Glocken mittendrin wurde mit dem außen liegenden, ebenfalls selbsttragenden Mauerwerk verbunden. Die Arbeiten konnten aufgrund der Finanzknappheit nur notdürftig ausgeführt werden.