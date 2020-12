Kirchen in Bruchhausen-Vilsen gehen zu den Menschen, wenn diese nicht zu ihnen kommen können

Samtgemeinde – Die Kanzel: ein Treckeranhänger. Das Lesepult: ein Strohballen. O Du fröhliche: angestimmt von einer einzelnen Sängerin, begleitet von zarten Klängen eines elektrischen Klaviers. Weihnachten 2020. Ganz anders, als es je einer der Leser in Asendorf, Bruchhausen-Vilsen, Martfeld oder Schwarme gefeiert haben dürfte. Ganz anders, als ein junger Pastor es sich für sein erstes Weihnachten in seiner ersten Gemeinde wünscht? „Es war herausfordernd. Und es hat Spaß gemacht“, sagt Mathias Hartewieg, Anfang November ordiniert und seitdem Pastor in Broksen.

Zu der Zeit hatte sich die Gemeinde bereits auf Weihnachten während einer Pandemie vorbereitet. „Es gab ein grobes Konzept, das hat mich sofort überzeugt“, sagt er zu den Plänen, Heiligabend nicht in der Kirche zu feiern, sondern alternativ – auf Sport- und Schützenplätzen, in Gärten und auf Höfen, auf Parkplätzen. Kirche kommt zu den Menschen, diese Idee hatte sich bereits im Frühjahr mit den mobilen Andachten bewährt.

„Und diese Idee wird weiterleben“, ist der junge Theologe überzeugt. Natürlich freue er sich auf festliche Gottesdienste mit Orgelklängen in den beiden Kirchen seines neuen Wirkungskreises. „Aber es ist ganz wichtig, dass die Kirche auch rausgeht“, meint er. Mit Gedanken und Konzepten dazu habe er sich während seines Studiums bereits intensiv beschäftigt. Auch in seiner Doktorarbeit, die er Anfang des Jahres zu schreiben begann, befasste er sich mit „Kirche der Zukunft.“

Doch die Theorie muss warten. Mathias Hartewieg packte die Gelegenheit beim Schopf, Gemeindepastor zu werden. Dass er Kirche dabei ganz anders erleben und leben werde, als ein Jahr früher oder später, war im Sommer zu ahnen, in dieser Form aber vielleicht nicht abzusehen. Weihnachten mit kalten Füßen, an liebevoll hergerichteten, aber doch improvisierten öffentlichen, profanen Orten – „ich bekomme eine Ahnung, wie sich Maria gefühlt haben muss, als sie in Bethlehem keinen Platz in einer Herberge fand, um ihr Kind zu gebären“, sagte er in seinem kurzen Gottesdienst, den er Heiligabend gleich sechsmal hintereinander hielt, um möglichst vielen die Gelegenheit zu geben, die Weihnachtsgeschichte zu hören und den Segen zu erhalten.

Organisatorisch habe das dank vieler Mitarbeiter und Ehrenamtlicher gut geklappt. Und mehr noch: er habe eine „große Aufgeschlossenheit“ gespürt, Kirche auch anders zu erleben. „Die Resonanz war durchweg gut“, sagt Mathias Hartewieg über kurze Gespräche, die beim hektischen Auf- und Abbau an immer neuen Schauplätzen möglich waren. „Wir waren durchgetaktet“, beschreibt er den Aufwand, der sich gelohnt habe, denn „die Menschen hatten kurze Wege, und Kirche war da, wo sie ihren Alltag erleben“.

Obwohl er sich für jeden einzelnen wünsche, dass die Pandemie schnell ihren Schrecken verlieren und er seine Gemeinde endlich auch ohne Einschränkungen und Vorgaben in „seiner“ Kirche begrüßen kann, werde das nicht das letzte alternative Gottesdienstformat gewesen sein. Den Wechselschritt zwischen Kirchen- und öffentlichem Raum wolle er in seiner Gemeinde mehr als bisher einführen und gehen.

Deren Glieder scheinen aufgeschlossen. Mindestens 50 und bis zu 100 Menschen feierten an jeder der insgesamt zwölf Stationen in Bruchhausen-Vilsen den Heiligabend-Gottesdienst. In Asendorf, Martfeld und Schwarme wurden die alternativen Angebote ähnlich gut angenommen. „Alle haben sich an die Spielregeln gehalten, aber wir sind langsam ja auch Profis, was Corona-Verhaltensregeln angeht“, sagt Mathias Hartewieg.

Auch persönlich habe er Weihnachten und den Advent einmal ganz anders erlebt. „Wir haben ganz viel ausgepackt“, erzählt er, meint damit aber nicht die Bescherung. Gerade erst ist er mit seiner Frau ins Brokser Pfarrhaus eingezogen. Zu Weihnachten waren die meisten Kisten ausgepackt und „wir haben es uns in unserem neuen Zuhause schon gemütlich machen können.“ Wie in allen Stuben gab es auch bei Hartewiegs den Gedanken, wie Weihnachten 2021 wohl sein wird. Ganz anders, hoffen sie mit vielen und freuen sich schon sehr, denn „wir gründen eine Familie“, verrät Broksens neuer Pastor.