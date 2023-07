Kindergarten Haendorf feiert 50. Geburtstag

+ © Christel Niemann Beliebter Programmpunkt: Beim Kinderschminken auf dem Kindergarten-Fest in Haendorf herrscht großer Andrang. © Christel Niemann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christel Niemann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein großes Fest mit Rückblick auf 50 bewegte Jahre gab es in Haendorf:

Haendorf – Seit einem halben Jahrhundert gibt es im kleinen Haendorf in der Gemeinde Asendorf einen Kindergarten. Zum Jubiläum wurde am Samstag ein Fest auf dem Gelände von Kita und Schützenverein gefeiert – mit einem kleinen Bühnenprogramm, bei dem die Kinder aus Krippe und Kindergarten die Hauptrolle spielten, mit Festreden, pädagogischen und unterhaltsamen Aktionen, mit einem Kuchenbasar, Musik und Eis und einem Auftritt der Gebrüder Jehn. Familien, Mitarbeitende und Gäste genossen das Fest sehr.

„Sommerfeste feiern wir hier gerne groß“, berichtete die Einrichtungsleiterin Corinna Peth, die in ihrer Festrede die wechselvolle Geschichte des Kindergartens Haendorf Revue passieren ließ. Vor 50 Jahren als Spielkreis gegründet, wurde die erste Gruppe in der damaligen Schule untergebracht, in deren zweitem Klassenraum Grundschüler aus Asendorf ihren Unterricht hatten.

Ab 1974 belegte der Spielkreis dann alle Räume des Gebäudes: vormittags gab es zwei Gruppen mit je 20 Kindern, nachmittags eine Gruppe mit 13 Kindern, die jeweils drei Stunden betreut wurden. „Die beiden Klassenräume wurden zu Gruppenräumen. Der Mittelraum wurde Küche, Büro und Mitarbeiterraum, und die Fenster auf dem Flur bekamen ein Gitter, denn auf dem Flur wurde geturnt“, sagte Peth.

1995 dann die Umwandlung des Spielkreises in einen Kindergarten, Karin Ullbrich übernahm die Leitung. Fortan wurden die Kinder vier Stunden betreut und die Gruppengröße auf 25 Kids erhöht.

1997 wurde das Außengelände stark vergrößert und in einen Naturspielplatz umgewandelt. Peth: „Die ehemalige Wiese bekam einen Berg, es wurde ein Wall aufgeschüttet und bepflanzt sowie eine Wasserstelle angelegt und eine große Sandfläche aufgeschüttet.“

Als Meilenstein bezeichnete Peth den Anbau im Jahr 2000: „Jetzt war das Gebäude endlich kindergartengerecht.“ Peth erinnerte an Annelore Clausen, die die Kita zunächst in Vertretung leitete, während sie berufsbegleitend die Erzieherausbildung absolvierte, ehe sie im August die Leitung der Einrichtung dann offiziell übernahm.

2003 entstand durch Umwidmung der Flurfläche ein weiterer Gruppenraum für zehn Kinder, sodass insgesamt 60 Kinder in drei Gruppen betreut und je nach Bedarf auch Nachmittagsgruppen eingerichtet werden konnten.

2010 wieder eine Erweiterung: Aus der benachbarten Wohnung wurde eine Krippe mit Gruppenraum, Küchenzeile und Sanitärräumen, die frühere Schulbücherei wurde zum Ruheraum und ein neuer Eingangsbereich gebaut. Auch die Öffnungszeiten veränderten sich. „Es kamen Früh- und Spätdienste hinzu, und der Kindergarten bekam seine erste FSJlerin“, sagte Corinna Peth. Drei Jahre später verabschiedete sich Annelore Clausen in den Ruhestand und Peth übernahm.

Anfang 2014 übergab die Gemeinde Asendorf die Trägerschaft an die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, die heute für alle kommunalen Kindergärten in ihrem Gebiet zuständig ist.

Die letzten baulichen Veränderungen datieren 2017: Die Gruppen zogen innerhalb des Gebäudes um, Flurbereich und Küche wurden umgebaut, die Gruppenräume modernisiert. Zudem entstanden Mitarbeiterräume.

Abschließend meinte Peth, dass sie die Kita mit den vier Gruppen gut aufgestellt sieht. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, meinte sie und dankte Cattrin Siemens, Allgemeine Vertreterin des Samtgemeindebürgermeisters, und Asendorfs Bürgermeister Gerd Brüning für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.

Einen Dank richtete sie außerdem an die umliegenden Kindergärten und Grundschulen in der Samtgemeinde für die gute Zusammenarbeit sowie an die Volksbank und die Sparkasse für die finanzielle Unterstützung. Und letztendlich auch an alle Kollegen, Eltern und Kinder.

Cattrin Siemers und Gerd Brüning würdigten die Verdienste der Kita, die seit 50 Jahren einen wichtigen Beitrag für ein kinderfreundliches Asendorf leiste. Dabei verhehlte Siemers das Neubauvorhaben eines Kindergartens in Asendorf nicht, das in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit teils kontrovers diskutiert worden ist: „Ich weiß, dass die Gerüchte kochen, aber bislang steht weder der Baubeginn fest noch wann es einen Umzug geben wird. Ich denke, es wird noch ein Weilchen dauern.“