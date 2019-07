Kinder aus Gomel sagen „Dankeschön!“

Wöpse – Abschied nehmen heißt es am Donnerstag für die 18 Mädchen und Jungen aus Gomel (Weißrussland), die seit Anfang Juli in der Region zu Gast sind. Gemeinsam mit ihren Betreuerinnen Darja Astapowa und Oxana Pazukova bedankten sich die Kinder am Freitagabend bei allen Helfern, die ihnen den Aufenthalt möglich gemacht haben, allen voran Galina und Jens Frieling aus Hoyerhagen, die in diesem Jahr erstmals die Koordination des „Tschernobyl-Projekts“ übernommen haben.

Die Weißrussen trugen ihren Gästen verschiedene Lieder und Gedichte auf Russisch, Deutsch und Ukrainisch vor und zeigten zuvor einstudierte Tänze.

Anschließend sagten die 18 Kids zum Schluss gemeinsam „Dankeschön!“.

Die Eheleute Frieling ergriffen zu Beginn der Abschiedsfeier im Jugendlandheim Wöpse, in dem die Kids untergebracht waren und noch bis Donnerstag sind, das Wort. Die beiden ließen die vergangenen Wochen noch einmal Revue passieren – auf Deutsch und Russisch – und zählten zahlreiche Aktivitäten auf, die die Gäste aus Gomel, der am stärksten von der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl (Ukraine) betroffenen Region, unternommen hatten: Ausflüge in Freizeitparks, künstlerische und gestalterische Aktivitäten, Sportliches bei insgesamt fünf Vereinen, eine Weserfahrt, Wasserspiele, „es gab sehr viele Termine“, fasste Jens Frieling zusammen. Die Gruppe, die dieses Jahr zu Gast war, sei eine sehr aktive gewesen, fügte Betreuerin Oxana Pazukova an: „Sie haben nur Sport im Kopf.“ Jens Frieling sagte an Oxana Pazukova gerichtet, sie sei die „Mutter der Gruppe“, ihrer Arbeit gebühre allergrößter Respekt, schließlich sei sie vier Wochen lang 24 Stunden am Tag Ansprechpartnerin für die Kids. Dieses Jahr wurde sie erstmals von Darja Astapowa begleitet. „Es ist einfacher, einen Sack Flöhe zu hüten, als diese Kinder“, sagte Jens Frieling lächelnd. „Wir waren ein gutes Team, ein neues Team, ein perfektes Team“, fasste Oxana Pazukova zusammen.

Zu Gast war neben zahlreichen Helfern und Unterstützern auch Marlis Winkler, Leiterin des Diakonischen Werks Diepholz-Syke-Hoya des Kirchenkreises Syke-Hoya. Sie machte deutlich, dass jeder Mensch wertvoll und einmalig ist, ebenso wie es jeder einzelne Gast aus Gomel sei. Seit 28 Jahren kommen jährlich rund 800 Mädchen und Jungen auf Einladung der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover zur Erholung in die Kirchenkreise der Region. Im Kirchenkreis Syke-Hoya war es 2019 der 27. Besuch, vergangenes Jahr pausierte die Aktion (wir berichteten).

Für 2020 sei die Unterkunft in Wöpse bereits gebucht, sagte Jens Frieling. Die Rolle, die er und seine Frau Galina in diesem Jahr bei der „Tschernobyl-Aktion“ einnahmen, sei eine völlig andere gewesen. Zuvor waren sie schon etliche Jahre lang als Helfer eingebunden. Nun ging es ums Koordinieren, ums Organisieren. Positiv hervor hob Jens Frieling im Gespräch mit der Kreiszeitung, dass er nie ein „Nein“ gehört, sondern Unterstützung von allen Seiten erfahren habe. Die Aufgaben seien auf viele verschiedene Schultern aufgeteilt worden.

Was alles mit dem Projekt zusammenhängt, das weiß auch die einstige Organisatorin Renate Paul aus Hoya, die ebenfalls zur Feierstunde gekommen war. „Die Aktion lebt von den Menschen, die dabei sind“, sagte sie. Und fügte lächelnd an: „Ich habe es 26 Jahre gemacht, Galina hat also noch 25 vor sich.“