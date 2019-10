„KielTrio“ begibt sich auf musikalische Zeitreise

Gitarrenensemble zeigt in Martfeld hohes technisches Können

+ Das „KielTrio“ trat auf Einladung der Kulturplattform erneut in Martfeld auf – und begeisterte die Zuhörer abermals. Foto: Heide Wirtz-Naujoks

Martfeld - Von Heide Wirtz-naujoks. Die Kulturplattform des Heimat- und Verschönerungsvereins (HVV) Martfeld veranstaltete am Samstag das erste Konzert der Reihe „Klassik“ mit dem Gitarrenensemble „KielTrio“ in der Catharinenkirche zu Martfeld. In seiner Begrüßung freute sich Egbert Oest als Vertreter der Kulturplattform, dass die aus Kiel angereisten Musiker nach zwei Jahren erneut der Einladung des Vereins gefolgt sind. Der Auftritt galt gleichzeitig als Premiere des neuen Programms „La Vida Bréve“.