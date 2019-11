Kia-Fahrer kommt in Hoya von der Fahrbahn ab und reißt Grundstücksmauern mit sich

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es gestern um 17.58 Uhr an der Bücker Straße in Hoya. Ein 56-jähriger Mann aus Bücken fuhr mit seinem Kia aus seinem Heimatort in Richtung Hoya und geriet an der Bushaltestelle bei der Firma Reifen Günther von der Fahrbahn ab. „Er kam ins Schleudern, zerstörte dabei drei Grundstücksmauern sowie Mülltonnen und entwurzelte einige Bäume“, erzählte Jörg Benthin vom Polizeikommissariat Hoya. Der Kia wurde während des Manövers stark beschädigt, sodass etliche Autoteile in alle Richtungen flogen. Der Fahrer sei verletzt, aber ansprechbar gewesen und wurde direkt ins Krankenhaus nach Nienburg gebracht, sagte Jörg Benthin. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte befreiten die Straße später von Fahrzeugteilen und Geäst. Vor Ort waren insgesamt 54 Brandschützer der Feuerwehren Hoya und Bücken sowie Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) und drei Polizeibeamte aus Hoya. Die Straße war aufgrund des Unfalls vom Kiebitzmarkt bis zum Kreisel voll gesperrt. Warum der 56-Jährige von der Straße abgekommen ist, sei noch unklar, berichtete Jörg Benthin. nh, Foto: NALA HARRIES