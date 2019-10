Keuchend, röchelnd und schniefend

Peter Buchenau und Marina Tinz bringen „Männerschnupfen reloaded“ auf die Bühne

+ Peter Buchenau und Marina Tinz unterhielten im Gasthaus Mügge mit dem Kabarett-Comedy-Programm „Männerschnupfen reloaded“. Foto: Regine Suling

Br.-Vilsen - Von Regine Suling. Er kommt ohne Vorwarnung, dann aber gewaltig – der Männerschnupfen, der auch den härtesten Typen in die Knie zwingt. „Echte Geburtswehen kommen nicht an den Männerschnupfen heran“, verkündete Peter Buchenau, der gemeinsam mit Marina Tinz mit der Duo-Kabarett-Comedy-Show „Männerschnupfen reloaded“ am Samstag im Gasthaus Mügge in Bruchhausen-Vilsen im voll besetzen Saal unterhielt.