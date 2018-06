Asendorf - Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ist auf der Suche nach den Besitzern eines Katers.

Wie es in einer Mitteilung heißt, sei das Tier auf dem Erdbeermarkt in Asendorf aufgefallen, weil es sich gierig auf alles Essbare gestürzt habe. Der Kater sei etwas dünn und habe eine Beule, vermutlich ein Lipom, an der linken Hüfte. Sonst sehe er gepflegt aus. Der Kater, so die Samtgemeinde sei sehr menschenbezogen. Wer ihn kennt, kann sich unter der Telefonnummer 04252/391211 melden.