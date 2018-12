Kekse, Gestecke und Weihnachtslieder

Waldkindergarten zu Besuch in der Tagespflege

+ Gemeinsam bastelten die Senioren und Kinder weihnachtliche Gestecke. - Foto: Lisa Hustedt

Br.-Vilsen - Von Lisa Hustedt. „Hier riecht’s ja nach Keksen!“ Das stellten die Mädchen und Jungen des Waldkindergartens Bruchhausen-Vilsen „Die Dachse“ gestern freudig fest, bevor sie die Räumlichkeiten der Tagespflege Marks in Bruchhausen-Vilsen überhaupt betraten. Als Alfred Marks, Leiter des Pflegediensts, schließlich die Tür öffnete, gingen die elf Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren zielstrebig an ihm vorbei, und zwar die Küche, wo sie prompt die lecker-duftenden Kekse fanden. Diese waren jedoch nicht der Grund für ihren Besuch. Vielmehr ging es darum, einen Vormittag mit den Senioren zu verbringen. „Mensch da ist heut ja richtig was los hier“, sagte Marks schmunzelnd und führte die Kinder in den Aufenthaltsraum, wo die Frauen und Männer bereits warteten.