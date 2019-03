Kläranlagen an Klinik-Standorten: Keine multiresistenten Keime entdeckt

Landkreis Diepholz – Keine multiresistenten Keime an drei Kläranlagen in Orten mit Klinik-Standorten: Das ist das Ergebnis einer Überprüfung, die von der Kreistagsfraktion der Grünen auf den Weg gebracht worden war.

„Die Ergebnisse sind erst mal beruhigend, aber in drei weiteren Bereichen gibt es noch Nachholbedarf“, erklärt Ulf Schmidt als Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag – und kündigt an, dass seine Fraktion weitergehende Maßnahmen vom Landkreis fordert, um mehr Sicherheit zu gewährleisten.

Schmidt zufolge hatte der NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) drei Kläranlagen und ihre Abläufe – Bassum/Klosterbach, Sulingen/Sule und Twistringen/Delme – überprüft. „Das Bakterium MRSA, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, konnte erfreulicherweise nicht nachgewiesen werden“, so Schmidt. Trotzdem sehen die Grünen Handlungsbedarf: „Leider werden bei der Prüfung der Badegewässer-Qualität multiresistente Keime nicht mit untersucht. Das ist bedenklich, weil Badeseen wie der Dümmer durch die Landwirtschaft massiv negativ beeinflusst werden.“ Auch wenn das Infektionsrisiko als gering eingeschätzt wird, halten die Grünen eine regelmäßige Untersuchung auf multiresistente Keime für unbedingt notwendig.

Dringenden Handlungsbedarf sieht die Kreistagsfraktion ebenso in den Kliniken des Landkreises. Denn aus deren Abwässern könnten multiresistente Keime in den Kläranlagen nicht oder nur unzureichend ausgefiltert werden. Belastend sei die Situation in den Kliniken deshalb, „da dort große Mengen Antibiotika und auch Reserveantibiotika verwendet werden. Aus diesem Grund wäre es besonders wichtig, dass dort durchdachte Verfahren zum Umgang mit Patienten, Personal und Medikamenten entwickelt und durchgesetzt würden.“

Die Niederlande seien auf diesem Gebiet führend, aber auch die Nordhorner Euregio-Klinik mit dem Spezialisten Dr. Ron Hendrix entwickele wirkungsvolle Maßnahmen, um die Gefahren zu minimieren. Die Grünen betonen: „Dass sich unsere Diepholzer Kliniken hinter Standard-Vorschriften und -verfahren verstecken, ist nach unserer Ansicht nicht ausreichend.“ Zurück zur Quelle – das gelte eindeutig für solche Spurenstoffe, „denn was gar nicht erst eingetragen oder eingeleitet wird, was sich nicht im Abwasser findet, muss auch nicht entfernt werden“. Nach Ansicht der Grünen sollte das Abwasser der kreiseigenen Kliniken auf multiresistente Keime untersucht werden.

Notwendig sei ebenso der Ausbau der Kläranlagen um die vierte Reinigungsstufe, weil sie auch Medikamentenreste aus dem Abwasser entfernen könne. Ulf Schmidt betont abschließend: „Die Schweiz macht es vor, dort werden die Kläranlagen bereits nach und nach mit dieser Reinigungsstufe ausgestattet.“

sdl

