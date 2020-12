Keine Mastställe für Hähnchen im Schwarmer Bruch

Bundesverwaltungsgericht weist Beschwerde ab

+ © - Zwei Hähnchenmastställe wollte der Schwarmer Landwirt Martin Loerke im Bruch bauen. Das gibt der Bebauungsplan nicht her. Und der ist jetzt rechtskräftig. © -

Leipzig/Schwarme – In der Normenkontrollsache hat der 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts am 14. Oktober beschlossen: Die Beschwerde des Antragstellers gegen die Nichtzulassung der Revision in dem Urteil des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 11. Februar 2020 wird zurückgewiesen, heißt es im Beschluss aus Leipzig, über den Gemeindedirektor Bernd Bormann am Dienstagabend den Rat der Gemeinde Schwarme in öffentlicher Sitzung informierte.