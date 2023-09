Projekt Schlachthof in Schwarme scheitert am Geld

Von: Regine Suling-Williges

Teilen

Im Schwarmer Gewerbegebiet Rennbahn entsteht kein Schlachthof. Die Gemeinde hatte der Genossenschaft ein 5 000 Quadratmeter großes Grundstück am Ortseingang dafür reserviert. © Anne-Katrin Schwarze

Schwarme/Thedinghausen – „Wir werden keinen stationären Schlachthof in Schwarme bauen“, sagt Wolfgang Golasowski im Namen der Genossenschaft „Regionalbauern & Fleischerhandwerk“ auf Nachfrage unserer Zeitung. Zu lange war es um das einst ambitionierte Projekt ruhig gewesen, als dass diese Entwicklung überrascht.

Schon bei der ersten öffentlichen Vorstellung der Idee im Frühsommer 2021 war klar: Das fehlende Eigenkapital wird eine nicht zu unterschätzende Hürde bei dem Ziel, das fünf Millionen Euro schwere Projekt zu stemmen.

Die Genossenschaft setzte auf Fördermittel für ihr Vorhaben. Doch die Banken signalisierten früh, Zuschüsse reichten ihnen als Ersatz für Eigenkapital nicht aus. Die nicht zu stemmende Finanzierung sorgte jetzt für eine Vollbremsung. Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren spielte der Genossenschaft auch nicht in die Karten: Die Baukosten stiegen, Fachkräftemangel und Lieferengpässe zeichneten sich ab.

Zudem hätte zum Zeitpunkt des Förderantrags eine Baugenehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz vorliegen müssen. Das vorgesehene Grundstück im Schwarmer Gewerbegebiet „An der Rennbahn“ hätte die Gemeinde aber nur unter dem Vorbehalt verkauft, dass die Finanzierung gesichert gewesen wäre. Und dann hätte das Vorhaben im Sinne der Förderung bis zum 1. Juli 2024 abgeschlossen und abgerechnet werden müssen. Punkt um Punkt zerfiel die Vision eines ortsnahen Schlachthofs. Die Genossenschaft legt die Idee eines Neubaus in der geplanten Form jetzt zu den Akten.

Komplett verworfen haben die Aktiven ihre Idee aber nicht. Sie denken jetzt vielmehr in eine andere Richtung. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen haben sich so geändert, dass eine voll- oder halbmobile Schlachtung von Rindern auf ihren Herkunftsbetrieben möglich sei, so Golasowski. Der frühere Bremer Staatsrat hatte sich von Anfang an für das Vorhaben starkgemacht und fungiert weiter als Sprecher der Genossenschaft.

Bei einer sogenannten halbmobilen Schlachtung werden die Tiere vor Ort auf dem landwirtschaftlichen Betrieb geschlachtet und dann zur Weiterverarbeitung in einen Schlachthof gebracht. „Das ist gut für die Fleischqualität. Denn die Tiere schütten keine Stresshormone aus, weil der Transport entfällt“, sagt Wolfgang Golasowski. Für die Genossenschaft und ihren Wunsch nach kurzen Wegen zum Schlachthof eine gangbare Alternative. Trotz eines Mankos: Bereits eine Stunde nach dem Ausbluten muss der Schlachtkörper weiterverarbeitet werden. „Deswegen wollen wir ein Geschäftskonzept für einen virtuellen, vernetzten Schlachthof entwickeln“, sagt Wolfgang Golasowski.

Die Idee der Genossenschaft Die Genossenschaft „Regionalbauern & Fleischerhandwerk“ entstand 2021 auf Initiative der Schwestern Elisabeth Böse und Johanna Böse-Hartje, die in Thedinghausen einen Bioland-Hof betreiben. Gemeinsam mit fünf weiteren Biolandwirten aus der Region wollten sie einen regionalen Schlachthof betreiben. Dort sollten rund 50 Rinder und 150 Schafe aus ökologischer und konventioneller Haltung pro Woche geschlachtet werden. Das Einzugsgebiet schätzte die Gruppe auf 150 Kilometer. Fleisch aus der Region für Verbraucher, kurze Wege für Rinder und Schafe bis zur Schlachtung, eine Wertschöpfung direkt vor Ort waren die Motivation. Die Gemeinde Schwarme stellte nach langer und kontroverser Beratung ein 5 000 Quadratmeter großes Grundstück im Gewerbegebiet „An der Rennbahn“ dafür in Aussicht, machte aber eine abgesicherte Finanzierung zur Bedingung.

Was dahinter steckt: Die Genossenschaft ist auf der Suche nach einem alten Schlachthof, den sie wieder in Betrieb nehmen und in einen Gewerberaum umwidmen lassen kann. Dort würde das Fleisch dann ebenfalls regional verarbeitet und über die Erzeugerbetriebe selbst vermarktet werden können. „Mittlerweile wird weniger Fleisch gegessen. Da geht es mehr um Qualitätsprodukte, die nicht jeden Tag auf den Tisch kommen“, sagt Wolfgang Golasowski.

Würde das Modell greifen, könnten aus einem kleinen Schlachthof mittelfristig auch mehrere Standorte werden, um die Nähe zu den Höfen und damit einen schnellen Transport zu gewährleisten – „so etwas kann ja wachsen“, findet Wolfgang Golasowski.

Zunächst gehe es darum, eine Blaupause für diesen alternativen Plan zu entwickeln. „Wir haben ein erstes, grobes Konzept, wie so etwas funktionieren kann“, sagt er und bleibt treibende Kraft.