Kein Rollator-Rock

Br.-Vilsen – „Die jüngste Rockband ist 62 Jahre“, hieß es vor fast genau zwei Jahren in der Kreiszeitung. In einem Porträt wurde damals die Schülerband „Die Moinsens“ aus Bruchhausen-Vilsen vorgestellt. Heute, zwei Jahre später, müsste es nicht 62, sondern 84 heißen. Die Rede ist vom zusammengerechneten Alter der sechs Bandmitglieder. Auch wenn mittlerweile einige Jahre ins Land gegangen sind: Eine der jüngsten Gruppierungen dürften die Moinsens am 8. März beim Finale des Rosa-Musikwettbewerbs immer noch sein.

Souverän überzeugten Bassistin Fiara Bartels, Gitarrist Anton Dove, Percussionist Ayanda Müller, Keyboarder Noah Bär, Schlagzeuger Emil Brümmer und Sängerin Pauline Brünjes mit ihren eigeninterpretierten Cover-Songs quer durch alle Genres im Vorentscheid die Jury. Seitdem wird nicht nur einmal in der Woche, sondern auch gerne noch mal am Wochenende geprobt. Aufgrund von Umbauarbeiten im Musiktrakt können die Nachwuchsrocker gerade nicht im Bruchhausen-Vilser Gymnasium üben. Praktisch, dass die Großeltern von Schlagzeuger Emil in Süstedt einen eigenen Proberaum für ihren Enkel haben. Und so kommt es, dass immer dienstags nicht nur der Autolärm über die B6 schallt, sondern auch das eine oder andere Gitarrenriff und Schlagzeugsolo. Oder auch mal Sätze wie: „Auf Beat ist Schützenfest!“ und „Aufstehen! Wir sind hier nicht im Altenheim und machen Rollator-Rock!“.

Der Einheizer, Coach und technische Assistent der Moinsens heißt Thomas Müller und ist der Vater von Percussionist Ayanda. Zusammen mit den sechs Musikern schraubt er in dem kleinen, mit gelbem und blauem Fleece gedämmten Raum in Süstedt an dem perfekten Sound. An der Wand hängt neben mehreren Zetteln mit Hinweisen für die einzelnen Songs auch ein Plakat des Films „School of Rock“ mit Jack Black. Rockig bis chaotisch wie in dem Streifen geht es auch auf den Proben des Sextetts zu. Während die anderen ein Intro spielen, geht Ayanda zum Mikrofon, zieht es aus der Halterung und erzeugt eine starke Rückkopplung. Alle halten sich die Ohren zu. Thomas Müller kontrolliert die Technik, weiter geht es. Diesmal klappt es besser. Ayanda macht nicht nur die Percussions, er rappt auch – und das auf Englisch und gar nicht mal so übel.

Bisher haben die Moinsens vor allem auf Schulveranstaltungen, aber auch schon auf dem Brokser Heiratsmarkt gespielt. Haben die 12 und 13 Jahre alten Musiker für das Rosa-Finale ein paar neue Songs im Gepäck? „Ja, wir haben ‘was Neues“, verrät Emil und lächelt geheimnisvoll. Lampenfieber sei bei ihnen noch nicht ausgebrochen, das komme immer erst zwei Minuten vor dem Auftritt, geben die Lokalmatadoren lachend zu. Ihre musikalische Karriere nach dem Rosa-Finale haben sie noch nicht weiter geplant. Aber auf die Frage, ob die Musik auch in zehn Jahren noch Thema bei ihnen sein wird, schallt es einem laut entgegen: „Thema!“ LUKA SPAHR