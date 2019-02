„Kein Nullachtfünfzehn-Sport“

Rock ’n’ Roll-Formation sucht Mitstreiter

+ Die Rock ’n’ Roll-Formation (von links) Sandra Lindemann, Ehler Stöver, Melanie Schönfeld und ihr Tanzpartner Jochen, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, sucht Mitstreiter. Foto: NALA HARRIES

Br.-Vilsen - Von Nala Harries. „Wer Rock ’n’ Roll tanzen will, braucht Mut“, erklärt Melanie Schönfeld von der Landjugend Bruchhausen-Vilsen während des Trainings im Gasthaus Lindenhof in Hoya. Gerade bei den Akrobatik-Figuren - und insbesondere bei den Kopfüber-Übungen - müsse man furchtlos sein. Letztere verursachen „ordentlich Bauchkribbeln “, fügt sie hinzu. Wie der sogenannte Todessprung, bei dem die Dame dem Herren gegenübersteht, über den gebückten Rücken des Mannes hinwegspringt und kopfüber am Rücken hinabrutscht, bis sie vom Tanzpartner zwischen den Beinen nach vorne in den Stand gezogen wird. Klingt schwierig? „Ist es nicht“, meint Gruppenleiterin Sandra Lindemann, die vor einiger Zeit in Hessen noch professionell Rock ’n’ Roll getanzt hat und mittlerweile seit zehn Jahren Tanzunterricht gibt. „Man braucht nur genug Schwung“, fügt sie hinzu.