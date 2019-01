Es kehrt Ruhe ein

Schulträgerschaft der Samtgemeinde derzeit kein Thema mehr

Samtgemeinde – Ende 2017 und Anfang 2018 wurde das Thema Schulträgerschaft für die Oberschule und das Gymnasium Bruchhausen-Vilsen in verschiedenen Gremien der Samtgemeinde diskutiert (wir berichteten). Ratsherr Hermann Schröder (Unabhängige Wählergemeinschaft, UWG) hatte immer wieder nachgefragt, was die Schulträgerschaft die Samtgemeinde kostet, und ob es Sinn machen würde, sie an den Landkreis abzugeben. Eine für ihn befriedigende Antwort hatte er nicht bekommen. Seine Politikerkollegen aus dem Samtgemeinderat zeigten keinerlei Interesse an dem Thema.