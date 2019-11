Vom Kaufverhalten und Kaffee

Die Tafeltheater-Gruppe beteiligte sich gestern bereits zum zweiten Mal mit einer Aktion an der Bewegung Fridays for Future. Foto: Vivian Krause

Br.-Vilsen – „Manch stille und friedliche Revolution hat in der Kirche angefangen“, sagte Peter Henze gestern, bevor das von ihm und seiner Frau Vera geleitete Tafeltheter Bruchhausen-Vilsen eine Inszenierung im Rahmen der Bewegung Fridays for Future darbot. Und zwar in der St.-Cyriakus-Kirche in Vilsen. „Wir können auch leise sein“, fügte er mit Blick auf die im September vom Tafeltheater Bruchhausen-Vilsen, einem Projekt des Vereins „Land & Kunst“ aus Arbste, organisierte Solidaritätskundgebung auf dem Bullenkampplatz an.

„Wir treffen uns erneut, um an der Seite der Kinder und Enkelkinder zu stehen“, sagte Peter Henze. Er wies auf die anstehende Weltklimakonferenz in Madrid hin und machte deutlich: „Wir sind skeptisch und gleichzeitig hoffnungsvoll, dass etwas passiert.“ Die Zusammenkunft in der Vilser Kirche sei nur eine von vielen, nur ein kleiner Tropfen. „Aber vielleicht ist das der entscheidende Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“, meinte der Projektleiter.

Erneut sangen die Tafeltheater-Akteure und die Besucher – wie schon im September – das Lied „Ich wünsche mir“ von Liedermacher Unmada Manfred Kindel aus Hannover, und zwar in der Fridays For Future-Version. Darin heißt es zum Beispiel „Ich wünsche mir, dass es der Erde wirklich gut geht.“ Der Wunsch der Gruppe lautet: Das Lied in die Welt hinaustragen. „Ändern wir unser Leben und leben wir unser Ändern“, appellierte Peter Henze.

„Politisch sein, Umkehr fordern und selbst unseren Teil tun ist kein Widerspruch“, machte eine Akteurin während einer der Vorführungen – die sowohl aus darstellerischen als auch aus musikalischen Beiträgen bestanden – klar. „Und deshalb ist heute die Moral von der Geschichte: Wir kaufen nur noch regional.“ Die Produkte hätten zwar ihren Preis, aber „den zahlen wir gerne, denn es kommt nicht aus der Ferne.“

Aus der Ferne hingegen kommen die Kaffeebohnen, die Thomas Riedel-Fricke aus Bremen gestern per Lastenrad nach Bruchhausen-Vilsen brachte. Der Geschäftsführer der „Biten Gesellschaft für gesegelten Kaffee“ war auf Einladung des Bioladens Bruchhausen-Vilsen und im Rahmen der Bewegung Fridays for Future in den Flecken gekommen, um Interessierte den Kaffee „Slokoffie“ probieren zu lassen. Für den Weg von Bremen nach Bruchhausen-Vilsen benötigte er zwei Stunden. Mit im Gepäck hatte er einen Kaffeestand, einen Prototypen, der seit fünf Monaten unterwegs ist. Eingeweiht worden ist dieser laut Thomas Riedel-Fricke in Groningen in den Niederlanden bei einem Lastenrad-Festival. Die erste Tour umfasste insgesamt rund 400 Kilometer.

Die Kaffeebohnen waren noch viel länger unterwegs. Los ging es per Segelschiff „Avontuur“ in Honduras. Insgesamt 20 Tonnen, also 290 Säcke, kamen im April 2017 in Bremen an. Dann ging es für sie in ein Kaffeelager sowie zum Kaffeeröster. Seitdem werden die Säcke per Rad verteilt. „Wir sind jetzt bei den letzten Tonnen“, sagte Thomas Riedel-Fricke. Das Segelschiff steche Anfang Januar wieder in See. „Wir sehen uns als Klimainitiative“, sagte Thomas Riedel-Fricke. „Sie segeln nicht erst, seitdem Greta Thunberg segelt“, fügte Sabine Krzikalla vom Bioladen an. „Es ist kein Aufspringen auf den Zug.“