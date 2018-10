Kastrationsaktion für weniger Tierleid

Samtgemeinde - Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen beteiligt sich erneut an einer landesweiten Kastrationsaktion für herrenlose Katzen. Ziel ist es, die unkontrollierte Vermehrung der wild lebenden Tiere zu stoppen und so ihre Population einzudämmen.

„In den Jahren 2012 bis 2015 wurde in der Samtgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Bündnis ,Pro Katze‘ und nachfolgend mit der Stiftung ,Vier Pfoten‘ eine umfangreiche und nachhaltige Kastrationsaktion von Freigängerkatzen mit großem Erfolg durchgeführt“, teilt die Samtgemeinde in einer Pressenotiz mit.

Zu Beginn dieses Jahres fand erstmals eine Aktion mit Unterstützung des Landes statt. „Um diese sinnvolle Aktion fortzuführen, haben sich ,Vier Pfoten‘ und die Samtgemeinde entschlossen, die Kastration von Streunerkatzen und parallel die Bezuschussung von Kastrationen von Freigängerkatzen fortzusetzen.“

Die Stiftung für Tierschutz „Vier Pfoten“ aus Hamburg wird bis Dezember Streunerkatzen in der Samtgemeinde einfangen, kastrieren, registrieren, gegen Parasiten behandeln und medizinisch versorgen. Eine Aufnahme der Vierbeiner in Tierheimen ist mit der Aktion nicht verbunden.

Mittlerweile seien im Rahmen der Aktion laut Volker Kammann, Fachbereisleiter Bürgerservice bei der Samtgemeinde, insgesamt rund 500 Katzen kastriert wurden. „Es ist wirklich nötig, nachhaltig zu arbeiten“, sagt er.

Tierschutzverbände und Tierheime, aber auch Privatpersonen, die obdachlose Katzen versorgen, sind aufgerufen, sich an eine Tierarztpraxis zu wenden. Dort kann geklärt werden, ob die Kastration dort im Rahmen der Aktion möglich ist.

Im Landkreis Diepholz gelte eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht: Wer seine Katze außerhalb der Wohnung frei herumlaufen lässt, muss diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren und mittels Mikrochip kennzeichnen lassen. „Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, trägt zur Vermehrung der Streunerkatzenpopulation und zur Vergrößerung des Elends obdachloser Katzen bei“, sagt Volker Kammann.

Bis Ende Dezember unterstützt die Samtgemeinde Halter mit als Freigänger gehaltenen Hauskatzen mit einem Kastrationszuschuss in Höhe von 20 Euro für ein weibliches Tier und zehn Euro für einen Kater. Das Formular für den Zuschuss gibt es beim Bürgerservice oder den Tierarztpraxen.

Weitere Infos geben Manuela Stau von „Vier Pfoten" (Telefon 040/39924933, E-Mail streunerkatzen@vier-pfoten.de) sowie Andreas Schnichels (Telefon 04252/391217, E-Mail andreas.schnichels@bruchhausen-vilsen.de) und Volker Kammann (Telefon 04252/391318, E-Mail volker.kammann@bruchhausen-vilsen.de) von der Samtgemeinde.