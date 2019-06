Aus Kassel in den Kurpark

Zuhörer belohnen Andreas Diehlmann Band mit jubelndem Applaus

+ Shooting-Stars der deutschen Bluesrock-Szene auf der Bühne des Kurparks in Bruchhausen-Vilsen (von links): Andreas Diehlmann (Gitarre und Gesang), Bernd Riehl (Schlagzeug) und Christoph Dubbel (Bass) ernteten von ihrem Publikum stürmischen Applaus. Foto: Horst Friedrichs

Br.-Vilsen - Von Horst Friedrichs. Shooting-Stars des Bluesrock kamen nach Bruchhausen-Vilsen, und die dunklen Wolken waren wie weggeblasen. Pünktlich zum Konzertbeginn im Kurpark wölbte sich strahlend blauer Himmel über dem Luftkurort. Die Andreas Diehlmann Band aus Kassel lud zum Zuhören, und die Menschen strömten in Scharen herbei, bis in den Sitzreihen vor der Parkbühne, an Stehtischen und an Ständen kein freier Platz mehr zu finden war. Dem abendlichen Musikvergnügen stand witterungsmäßig nichts mehr im Wege, und die Band erfüllte die Erwartungen mit einem überwältigenden Soundvolumen.