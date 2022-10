Kartoffelmarkt in Asendorf

Von: Anne-Katrin Schwarze, Oliver Siedenberg

Teilen

Die Interessengemeinschaft Asendorf (IGA) hat zum Kartoffelmarkt eingeladen. Für viele war das Gelände rund um den Museumsbahnhof am Sonntag ein lohnendes Ziel für einen Ausflug am langen Wochenende. „Es ist richtig viel los“, freute sich Marktmeisterin Gabriele Beutner-Kijewski. Sie hatte an alles gedacht: Herbstliches Ambiente, Speisen und Getränke, Musik, Flohmarkt, Marktstände. Sogar das Wetter passte, die meiste Zeit zumindest.

1 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

2 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

3 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

4 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

5 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

6 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

7 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

8 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

9 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

10 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

11 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

12 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

13 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

14 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

15 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

16 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

17 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

18 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

19 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

20 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

21 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

22 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

23 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

24 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

25 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

26 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

27 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

28 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

29 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

30 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

31 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

32 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

33 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

34 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

35 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

36 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

37 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

38 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

39 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

40 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

41 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

42 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

43 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

44 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

45 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

46 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

47 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

48 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

49 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

50 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

51 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

52 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

53 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

54 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

55 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

56 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

57 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

58 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

59 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

60 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

61 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

62 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

63 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

64 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

65 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

66 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

67 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

68 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

69 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg

70 / 70 Für viele war der Kartoffelmarkt in Asendorf mit seinen vielseitigen Angeboten ein lohnendes Ziel am langen Feiertags-Wochenende. © Oliver Siedenberg