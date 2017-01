Schülerfirma: Jugendliche sind ihre eigenen Chefs

Br.-Vilsen - Von Anne Schmidtke. Wirtschaft in der Schule praxisnah erleben – das ist die Idee, die hinter der Schülerfirma „ÖkObs“ der Oberschule Bruchhausen-Vilsen steckt. Die „Mitarbeiter“, also die Schüler, treffen sich, um wirtschaftliche Grundbegriffe, Kalkulationen, Unternehmensrechtsformen, Standortfaktoren und vieles mehr kennenzulernen.

„Wir werden hier gut für das spätere Berufsleben vorbereitet“, sagt Schülerfirma-Mitglied Luca. Er wolle nach dem Schulabschluss im Sommer das Wirtschafts-Abitur in Angriff nehmen. „In der Schülerfirma kann ich Vorwissen sammeln, von dem ich später profitieren kann.“

Er und die anderen Zehntklässler der Oberschule mussten zum Anfang des Schuljahres von sechs Wahlpflichtkursen einen wählen, den sie belegen wollen. Zum Angebot zählte erstmalig auch die Schülerfirma „Ökologische Oberschule“ („ÖkObs“). Dafür haben sich 14 Mädchen und Jungen entschieden. Sie erhalten Einblicke in verschiedene Bereiche der Berufs- und Arbeitswelt.

„Wir sind noch in der Gründungsphase“, sagt Luca. Er und seine Mitschüler hätten ihren Betrieb erst einmal in folgende Abteilungen gegliedert: Unternehmensführung, EDV, kaufmännische Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, strategische Planung, Produktmanagement sowie Absatz und Vertrieb. „Immer Zwei von uns sind für einen Bereich verantwortlich“, sagt Tim.

Nachhaltigkeit im Fokus

Die Zehntklässler haben ihr Augenmerk in den vergangenen Monaten aber nicht nur auf den Aufbau der Schülerfirma gelegt, sondern auch darauf, schon einige Dienstleistungen anzubieten. So halfen sie zum Beispiel, den Weihnachtsbasar der Oberschule zu organisieren. „Wir haben Werbeflyer entworfen und diese an die Eltern und im Ort verteilt“, sagt Luca. Nun wollen er und die anderen besprechen, inwieweit der Basar erfolgreich war. „Wir schauen auch, ob man beim nächsten Mal im Bereich der Nachhaltigkeit noch Verbesserungen vornehmen kann“, sagt Luca. Schließlich habe sich die Schülerfirma auf die Themen Nachhaltigkeit und Ökologie spezialisiert, also unter anderem darauf, Ressourcen zu schonen.

Aus diesem Grund will die Schülerfirma in Zukunft vermehrt mit den „BoDo“-Schülern zusammenarbeiten, da Absprachen innerhalb des Hauses schnell und gut getroffen werden können. „Die Neuntklässler stellen die von unseren Kunden gewünschten Produkte her, und wir kalkulieren die Kosten und schreiben die Rechnung“, sagt Luca. Einige Produkte hätten sie bereits verkauft. Ferner überlegen er und seine Mitschüler, ob sie mit einem Stand auf dem Maimarkt in Bruchhausen-Vilsen vertreten sein und dort die Erzeugnisse der „BoDo“-Schüler anbieten wollen.

Über Einnahmen selbst entscheiden

Die „Mitarbeiter“ der Schülerfirma entscheiden selbst, was mit den Einnahmen passiert. Sie können das Geld zum Beispiel für Vorträge von Wirtschaftsexperten oder für ihre Abschlussfeier ausgeben. Die Schülerfirma hat bereits etwa 2.000 Euro verdient. „Wie wir die Summe aufteilen, steht aber noch nicht fest“, sagt Tim.

Den „Mitarbeitern“ der Schülerfirma ist es nicht nur wichtig, viel zu verkaufen und für ihre Arbeit eine gute Schulnote zu bekommen, sie wollen auch das Silber-Zertifikat der Landesschulbehörde für nachhaltige Schülerfirmen erhalten. Dazu müssen sie unter anderem folgende Kriterien erfüllen: Ihre Schülerfirma muss betriebsähnliche Organisationen und Strukturen aufweisen, die Schülerfirma muss Bestandteil der Berufsorientierung sein, und die Schüler müssen ihre Arbeit in der Schülerfirma reflektieren.

„Wir arbeiten gerade daran, die Kriterien alle zu erfüllen“, sagt Lehrer Axel Beger, der die Schülerfirma betreut. Bis zum Sommer wollen er und die Schüler ihre Unterlagen bei der Landesschulbehörde einreichen. „Und dann hoffen wir natürlich, die Auszeichnung zu erhalten“, sagt Beger.

www.bodo1.obs-bruvi.de

Das ist „BoDo“

Die Teilnehmer der „Berufsorientierung am Donnerstag“, kurz „BoDo“, machen sich jeden Donnerstag auf den Weg zu ortsansässigen Kooperationspartnern in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung, Soziales, Technik und Gesundheit. Dort bekommen die Neuntklässler von der ersten bis zur sechsten Stunde einen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt.

Oder die Schüler arbeiten in den Räumen und Werkstätten der Schule in den Bereichen Gastronomie, Farb- und Raumgestaltung, Schneiderei, Holz-, Metall- und Elektrotechnik, Mediengestaltung sowie Dekoration und Schülerzeitung. Die Schüler sind einem Bereich für einige Wochen zugeordnet. Danach wird gewechselt, sodass alle die Möglichkeit haben, viele Berufsfelder kennenzulernen.