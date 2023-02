Jugendliche als Impulsgeber

Von: Rebecca Göllner-Martin

Teilen

Die Schülergruppen stellen ihre Aufgabenstellungen sowie Lösungen im Forum der Mensa vor. © Göllner-Martin, Rebecca

Schüler präsentieren am Gymnasium Ergebnisse der digitalen Lernallianzen

Br.-Vilsen – „Es wurden Ergebnisse erzielt, die nachhaltig sind und bestehen bleiben. Sie sind nicht nur Theorie und landen in irgendeiner Schublade“, sagte gestern Stephanie Wirth. Sie ist Projektleiterin der digitalen Lernallianzen bei der Handwerkskammer Hannover Projekt- und Servicegesellschaft (PSG). Die sogenannten digitalen Lernallianzen dienen zur vertieften Berufsorientierung. Gestern fand im Forum des Gymnasiums die Vorstellung der Projektarbeiten statt.

Die Idee: Schülergruppen der elften Klassen erhalten von den Unternehmen eine Aufgabenstellung, beispielsweise die Ausarbeitung eines Konzepts für einen Messestand, und beschäftigen sich damit ein halbes Jahr lang. Eine Win-Win-Situation: Die Firmen bekommen einen Impuls von außen und lernen möglicherweise schon ihren neuen Auszubildenden kennen, und die Schüler werden kreativ gefördert sowie in das reale Arbeitsleben eingeführt.

Insgesamt 16 Betriebe aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen nahmen an diesen Lernallianzen im Landkreis teil, darunter zum wiederholten Mal die Mediengruppe Kreiszeitung. Die Aufgabenstellungen waren ganz unterschiedlich. Die Versicherungsgruppe Debeka beispielsweise wünschte sich von den jugendlichen Akteuren einen Infostand, um junge Menschen für eine Ausbildung in dieser Branche zu interessieren.

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Bassum (AWG) äußerte den Wunsch, dass die firmeneigene App auf Vordermann gebracht wird. Und die private Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) aus Diepholz erhoffte sich ein digitales Planspiel, welches Interessierte an die verschiedenen Studienmöglichkeiten heranführen sollte.

In ihrer Umsetzung der Aufgaben zeigten sich die Schüler kreativ und engagiert, lautete das einhellige Fazit. Vieles von dem, was die Mädchen und Jungen präsentierten, soll eine Umsetzung erfahren.

Christina Damrow, Leiterin der Marketingabteilung bei der Mediengruppe Kreiszeitung, zeigte sich sehr zufrieden. Die Schüler sollten sich ein Konzept überlegen, um potenzielle Azubis für den Einstieg in die Verlagsbranche zu motivieren. Dabei sei unter anderem ein Beitrag für die sozialen Medien entstanden, welcher in Kürze veröffentlicht werden solle.

Dass Youtube, TikTok und Instagram unerlässliche Plattformen sind, um an die junge Generation heranzukommen, stellten alle Projektarbeiten deutlich heraus. So erstellte eine Projektgruppe beispielsweise für Borcherdings Catering- und Eventservice einen Instagram-Account sowie einen Werbefilm. Für den Pflegedienst Marks gab es ebenfalls ein Reel (Kurzfilm bei Instagram), welches die Jugendlichen für Pflegeberufe begeistern sollte. Für das Unternehmen „Lebensbaum“ aus Diepholz, welches Kaffee, Tee und Gewürze in Bioqualität vermarktet, überlegten sich die Heranwachsenden, wie es über die sozialen Netzwerke mögliche Bewerber ansprechen könnte. Ihre Vorschläge: authentische und transparente Darstellung des Betriebes unter Einbeziehung der aktuellen Azubis, beispielsweise durch sogenannte „Take-overs“. Dabei übernehmen die Lehrlinge eine Zeit lang die komplette Gestaltung und Pflege der Social-Media-Kanäle.

Weitere Informationen

www.hwk-psg.de/dila

Am Stand von Borcherdings Catering- und Eventservice informieren sich die Schüler über die möglichen Ausbildungsberufe. Das Unternehmen ist eines von insgesamt 16 beteiligten. © Rebecca Göllner-Martin

Nico Wolff von der Debeka ist glücklich über die gelungene Lernallianz mit Klara Burmester, Emma Franz, Rosalie Schreiner, Malin Hoffmann sowie Levke zur Kammer (von links). © Göllner-Martin, Rebecca