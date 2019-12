Josephine Hubert ist Schulsiegerin

OBS Bruchhausen-Vilsen veranstaltet Vorlesewettbewerb

+ Lehrerin Theresa Janßen (links) betitelt sie alle als Gewinner: Lea Sophie Puhlemann, Josephine Hubert, Edda Cordes und Pepe Nolte (von links). Josephine Hubert qualifiziert sich mit ihrem Sieg für den Kreisentscheid im nächsten Jahr. Foto: Nala Harries

Br.-Vilsen – Wie gut sie lesen können, zeigten kürzlich die vier Sechstklässler Edda Cordes, Lea Sophie Puhlemann, Pepe Nolte und Josephine Hubert von der Oberschule (OBS) Bruchhausen-Vilsen in der „Lernwerkstatt“ der Lehreinrichtung. Zwar ging es bei dem Vorlesewettbewerb größtenteils um den Spaß am Lesen, wie Organisatorin und Deutschlehrerin Theresa Janßen betonte, jedoch wollte sich auch jeder der Teilnehmer für den Kreisentscheid im nächsten Jahr qualifizieren. „Gewonnen haben von euch sowieso schon alle, denn jeder von euch ging schon in der Vorrunde als Klassenssieger hervor“, sagte Janßen.