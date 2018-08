Jetzt heißt es: „Vollgas geben!“

Laura und Markus Kuhlenkamp feiern als „Brautpaar des Jahres“

+ Laura und Markus Kuhlenkamp aus Syke-Gessel standen bei der Eröffnung des Brokser Markts im Mittelpunkt, denn sie sind das „Brautpaar des Jahres“. - Foto: Jantje Ehlers

Br.-Vilsen - Markus Kuhlenkamp hatte Sorge, dass er nicht mehr in seinen Hochzeitsanzug passen könnte. Und behielt damit recht. Ein Ausweichanzug aus seinem Kleiderschrank musste her, gestand er lachend. Denn er und seine Frau Laura haben sich gestern noch einmal so herausgeputzt wie auch an ihrem Hochzeitstag am 1. Juli 2017. Denn: Die Zwei sind das „Brautpaar des Jahres“.