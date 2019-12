Jeder Ton ist selbst erzeugt

Ganz in schwarz und rot gekleidet begeistern die „medlz“ ihr Publikum in der St. Marcellus-Kirche in Asendorf. Foto: HORST FRIEDRICHS

Asendorf - Von Horst Friedrichs. Mittlerweile gehören sie zur Adventszeit wie die Lieder, die sie singen – nämlich immer dann, wenn „Weihnachtsleuchten“ angesagt ist. So heißt das Programm, mit dem die „medlz“ in vorweihnachtlich geschmückten Kirchen auftreten. Am Freitagabend gastierten die vier Sängerinnen aus Dresden in der St. Marcellus-Kirche in Asendorf, und der Duft von Tannengrün, Kerzen und Glühwein lag in der Luft. Dazu paarten sich der Glanz von Lichtern mit den wohlgesetzten Singstimmen. Und wieder erzeugten die Dresdner „medlz“ mit dem unverwechselbaren Sound ihrer Harmonien jene anheimelnde Atmosphäre, die auch in diesem Jahr zu einem restlos ausverkauften Haus führte.

Das Wort „ausverkauft“ allein trifft es nicht. Die Umsatzgeschwindigkeit, mit der diesmal der Vorverkauf der Konzertkarten Ende Oktober einsetzte, war geradezu rekordverdächtig. Innerhalb von zwei Stunden, so berichtet Pressesprecher Peter Schütz vom Rotary Club Bruchhausen-Vilsen, seien die 25-Euro-Tickets ausverkauft gewesen. Kaum weniger schnell seien die 15-Euro-Tickets in den Vorverkaufsstellen über den Tresen gegangen. Insgesamt 300 Eintrittskarten waren aufgelegt worden. Das Ergebnis zeigte die drangvolle Enge, die am Freitagabend schon lange vor Konzertbeginn in der Asendorfer Kirche herrschte.

In dem zum Konzertsaal umfunktionierten Kirchenschiff begrüßte Henning Rodekohr, Vorsitzender der Geschäftsführung von Vilsa-Brunnen, die vielen Zuhörer. Dem Getränkehersteller aus Bruchhausen-Vilsen war es erneut gelungen, die „medlz“, die als beste weibliche A-Cappella-Popband Europas gelten, zu verpflichten (wir berichteten). Vilsa-Brunnen, der Rotary Club Bruchhausen-Vilsen und die Kirchengemeinde Asendorf veranstalteten das Konzert gemeinsam. In seiner Begrüßungsansprache dankte Henning Rodekohr den Helfern und allen Beteiligten, die beim Zustandekommen des „medlz“-Auftritts mitgewirkt hatten.

Jürgen Sander, amtierender Präsident des Rotary Clubs Bruchhausen-Vilsen, wies darauf hin, dass die Veranstalter bestrebt seien, stets einen Teil des Konzert-Reinerlöses vor Ort zu verwenden. So werde in diesem Jahr mit dem Reinerlös des mittlerweile vierten „medlz“-Konzerts in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zu je einem Drittel Caféausbau und Schülerhilfe des Vereins „Lebenswege Begleiten“, ein Schulprojekt des Rotaryclubs in Namibia und die Finanzierung einer FSJ (Freiwillliges Soziales Jahr)-Stelle der Kirchengemeinde Asendorf unterstützt.

Seit mehr als 20 Jahren begeistern die „Medlz“ ihr Publikum nun schon, und mit jedem Auftritt nimmt diese Begeisterung zu. Was zweifellos nicht nur daran liegt, dass die vier Sängerinnen in ihre Konzertprogramme – so auch ins diesjährige „Weihnachtsleuchten“ – stets eine Reihe von neuen Titeln aufnehmen. Vielmehr müssen es die überragende Vielseitigkeit ihrer Harmoniengestaltung im Gesang und die unterhaltsamen Wortbeiträge zwischen den Titeln sein, die jeden Auftritt der „medlz“ zu einem neuen Erlebnis machen. So war es auch in Asendorf, als die Band in der bekannten Besetzung mit Sabine Kaufmann, Nelly Palmowske, Joyce-Lynn Lella und Silvana Mehnert ihre Zuhörer in pures Entzücken versetzte. Im April 2020 wird Sängerin Nadja Benaissa von den „No Angels“ neues Mitglied der „medlz“, wenn Lella die Band verlässt.

„Welche Momente haben dich 2019 am meisten bewegt?“, fragten die „medlz“ ihre Zuhörer und baten sie, ihre Antworten auf Karten einzutragen.

Dass sie in ihren Konzerten jeden Ton selbst erzeugen und keineswegs eine A-Cappella-Band mit Playback sind, demonstrierten die Sängerinnen nachdem sie ihren Einzug durch den Mittelgang mit „Gloria in excelsis Deo“ (Ehre sei Gott in der Höhe) gehalten hatten.

So wurde der vermeintliche Playbackbass mit einem Stimmumwandler erzeugt, und das Perkussionsinstrument Cajon, die Kiste, wurde von Hand bedient. Sowohl mit Eigenkompositionen als auch mit Klassikern der Weihnachtsmusik ernteten die Musikerinnen bis hin zum Zugabenschluss großen Jubel und nicht enden wollende Beifallsstürme.