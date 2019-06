„Jede Erinnerung ist gut“

Hilke Specht berät über Demenz und gibt Angehörigen Tipps

+ Christopher von Spreckelsen, Einrichtungsleiter der DRK-Tagespflege „Haus am Kurpark“, begrüßte Hilke Specht von der Specht-Beratungsgruppe in den Räumlichkeiten in Bruchhausen-Vilsen. Foto: Vivian Krause

Br.-Vilsen – Die Buchstaben W und C weisen darauf hin, dass sich hinter der Tür die Toilette verbirgt. Für einen gesunden Menschen verständlich. Für einen Demenzkranken jedoch nicht unbedingt. Ein Foto einer Toilette, aufgeklebt auf einen farbigen Zettel und aufgehängt an der Badezimmertür, dieses Zeichen ist eindeutig. Dem Dementen müsse klar gemacht werden: „Was verbirgt sich hinter dieser Tür?“ Das erläuterte Hilke Specht von der Specht-Beratungsgruppe aus Stuhr bei einem kostenlosen Pflegekurs zum Thema „Demenz verstehen“ und gab damit nur ein Beispiel, in einer Wohnung oder einem Haus eine Orientierung zu schaffen, solange eine Rundum-Betreuung des Demenzkranken noch nicht notwendig ist. Den Kurs bot sie mit der Barmer Versicherung und der Tagespflege „Haus am Kurpark“ des Deutschen Roten Kreuzes in dessen Räumlichkeiten in Bruchhausen-Vilsen an.