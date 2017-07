Nicht alles, was gelb blüht, ist Jakobskreuzkraut

Verwechslungsgefahr am Straßenrand

+ © qay/pixelio Johanniskraut ist nicht annähernd so gefährlich wie Jakobskreuzkraut und © qay/pixelio

Syke - Unser Bericht über das gefährliche Jakobskreuzkraut hat unsere Leser sensibilisiert für das, was so blüht an Straßenrändern und auf Wiesen. Das ist schön und erwünscht. Nicht beabsichtigt war allerdings, dass die Angst vor der hübschen, aber giftigen Pflanze zu panikartigen Pflückaktionen mit Schutzhandschuh und Plastiktüte führt. Denn nicht alles, was gelb blüht, ist das Jakobskreuzkraut.