70 Jahre im RFV: Horst Beneke

Engeln - Auszeichnungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Reit- und Fahrvereins (RFV) Engeln.

Horst Beneke wurde für seine 70-jährige Mitgliedschaft geehrt. Mit seinem damaligen Pferd Firlefanz hatte er in den 60er-Jahren bis weit über die Landesgrenzen hinaus erfolgreich an Turnieren teilgenommen. Des Weiteren war Beneke 33 Jahre im Vorstand aktiv, davon 20 als Vorsitzender. „2002 verabschiedete er sich aus der Vorstandsarbeit, besucht aber bis heute alle Veranstaltungen des Vereins und ist immer ein gern gesehener Gast“, schreibt Nadine Hüneke vom RFV in einer Pressemitteilung.

Auch Dirk Landwehr gehört dem Reitverein seit 70 Jahren an, Jonny Sudhop ist seit 65 Jahren dabei. Sie waren ebenfalls lange Zeit aktiv am Vereinsgeschehen beteiligt und unterstützen den RFV bis heute mit ihren Beiträgen. Beide konnten krankheitsbedingt ihre Ehrung nicht persönlich in Empfang nehmen.

2016 war für die zahlreichen Turnierreiter des Vereins laut Pressemeldung sehr erfolgreich. Die Schwestern Lina und Anna Kehlbeck errangen einige Siege und Platzierungen in Dressurwettbewerben. Gesa Mügge gewann im vergangenen Jahr zahlreiche A-Springen und war auch bei L-Springen oft vorne dabei. Sie erhielten Wanderpokale.

Die Vorsitzende Claudia Staiger freute sich über die vielen gelungenen Veranstaltungen des RFV Engeln. „Leider konnte im letzten Jahr der Brokser Streckenritt nicht wie gewohnt stattfinden, da der Verein keine Genehmigung von den Behörden erhalten hat“, bedauerte sie. Derzeit sucht das Vorstandsteam nach einer Alternative für die Traditionsveranstaltung.

