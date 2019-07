250 Jahre Geschichte auf 95 Seiten

Büngelshauser feiern mit zahlreichen Gästen das Jubiläum des Orts / Chronik vorgestellt

+ Henns Harries und Veronika Blome sind Mitglieder der Gruppe, die den 250. Geburtstag mitorganisiert hat. Sie freuen sich über die Plastik, die Albert Till angefertigt hat. Foto: Heiner Büntemeyer

Büngelshausen - Von Heiner Büntemeyer. Wo die große neue Plastik aufgestellt wird, müssen die Büngelshauser noch festlegen. Erstmal wollten sie am Samstag das 250-jährige Bestehen ihres Dorfes feiern. Noch vor einem Jahr hätten die Büngelshauser gezweifelt, ob sie das Jubiläum mit einer großen Feier begehen sollten oder doch lieber in kleiner Runde bei Richard Klausen, berichtete der Vorsitzende des Martfelder Heimat- und Verschönerungsvereins (HVV), Anton Bartling. Umso mehr freuten er und die Mitglieder des Büngelshauser Festausschusses mit Richard Klausen und Anneliese Schwake an der Spitze sich über die vielen Gäste, die sich im „Büngelshauser Park“ eingefunden hatten. Dort hatten die Organisatoren vier Zelte mit geöffneten Seitenwänden errichtet, damit ein frischer Luftzug die drückende Hitze erträglicher werden ließ.