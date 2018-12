Zwei Nikoläuse gehen in Rente: Mit Bart und Dampf unterwegs

Nach 31 Jahren

+ © Jürgen Werder Der „neue“ Nikolaus Martin Kilb mit seinen Vorgängern Otto Schröder (links) und Karl-Heinz „Charly“ Finke (rechts) sowie den Engeln Maite und Lea. © Jürgen Werder

Br.-Vilsen - Von Vivian Krause. Nach 23 Jahren als Nikolaus bei der Museumseisenbahn in Bruchhausen-Vilsen hat Otto Schröder die Glocke, den roten Mantel und den Rauschebart an seinen Nachfolger Martin Kilb weitergereicht. Auch Karl-Heinz „Charly“ Finke, der Otto Schröder in den vergangenen acht Jahren unterstützte und als zweiter Nikolaus in einigen Zügen unterwegs war, gab zahlreiche Tipps an seinen Nachfolger weiter.