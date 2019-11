„Ja“ zum Klimaschutzkonzept

Ausschuss für Erarbeitung

Br.-Vilsen – In einigen Kommunen gibt es bereits ein Klimaschutzkonzept, so in Stuhr und Weyhe. Andere Kommunen, wie etwa Bassum, beschäftigen sich derzeit mit dem Thema. Am Mittwochabend hat der Planungsausschuss der Samtgemeinde nun ebenfalls die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts empfohlen.