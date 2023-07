Isi Glück, DJ Robin, Zipfelbuben und viele mehr: Das sind die Acts auf dem Brokser Heiratsmarkt

Party an fünf Tagen: Das ist auch in diesem Jahr auf dem Brokser Heiratsmarkt das Motto. Das Dillertal-Zelt hat nun sein Programm bekannt gegeben.

Bruchhausen-Vilsen – Der Brokser Heiratsmarkt wäre nichts ohne seine Festzelte. Und in den Festzelten wäre die Stimmung vermutlich wesentlich schlechter, ohne die Musik-Acts, die Jahr für Jahr die Marktbesucher tanzen und feiern lassen. Auch in diesem Jahr haben sich die Organisatoren nicht lumpen lassen und Hochkaräter nach Bruchhausen-Vilsen geholt. Das sind die Musik-Acts im Dillertal-Zelt auf dem Brokser Heiratsmarkt 2023.

Das sind die Acts im Dillertal-Zelt: Isi Glück, DJ Robin und die Zipfelbuben

Wer wünscht sich das nicht? Das ein oder andere Getränk und dazu noch Musik, zu der man feiern kann. Dieser Wunsch wird auch in diesem Jahr den Besuchern des Heiratsmarktes erfüllt werden, denn die Acts für das Dillertal-Zelt sind bekannt gegeben worden. Mit dabei ist in diesem Jahr Isi Glück! Die deutsche Partyschlagersängerin und Schönheitskönigin tritt seit 2017 regelmäßig auf Mallorca auf – und weiß dementsprechend, wie man feiert.

Ebenfalls auf Mallorca wurde DJ Robin bekannt. Der Partyschlagersänger wird vor allem wegen seines ersten Hits „Layla“ gefeiert. Das Lied erreichte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz die Chartspitze der Singlecharts. Aber auch Lieder wie „Cordula Grün“ und „Hotel“ laden zum Mitgrölen ein.

Honk, Julian Sommer und Candela Squad: Partystimmung im Dillertal-Zelt garantiert

Mit am Start ist auch die dreiköpfige Schlagerband „Die Zipfelbuben“. Die Sänger sind scheinbar perfekt für einen gelungenen Abend im Dillertal-Zelt geeignet, schaut man sich die Charthits an: „Tanz Tanz Tanz“ war 68 und „Party Party Party“ immerhin 7 Wochen in den Deutschen Charts zu finden.

Bekannt aus dem Techno- und Partymusik-Duo Finger & Kadel kommt auch „Honk“ nach Bruchhausen-Vilsen. Der deutsche Schlagersänger und Künstler hatte gemeinsam mit Isi Glück den ersten Charthit als Solokünstler. „Delfin“ erreichte Platz 67. Vielleicht ist also auch ein gemeinsamer Auftritt drin?

Diese Künstler treten 2023 auf dem Brokser Heiratsmarkt auf

Isi Glück

DJ Robin

Zipfelbuben

Honk

Julian Sommer

Candela Squad

Sein Interesse an der Musik ist auf dem Ballermann auf Mallorca geweckt worden. Seit 2019 ist er dort auch als Sänger zu finden. Die Rede ist von Julian Sommer. Seine Single „Dicht im Flieger“ machte ihn in der Szene bekannt, der 2022 Platz sieben in den Charts erreichte.

Den Abschluss bilden Johnny Strange und Don Cali. Die beiden Künstler sing eher als zwei der vier Frontmänner von Culcha Candela bekannt und werden im Dillertal-Zelt als Candela Squad der Menge einheizen. Dafür haben sie eine Mischung als Hiphop und Dancehall mit im Gepäck.

Übrigens: An allen Tagen sind außerdem DJ Ernesto und DJ Benice mit am Start. Wann welcher Act genau auftreten wird, ist derzeit noch unbekannt und wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.