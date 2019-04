Am Ende hielt es die fast 400 Zuschauer in der Mensa des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen nicht mehr auf ihren Sitzen. Mit stehenden Ovationen feierten sie die Akteure des Musicals „Isaak – so sehr geliebt“. Völlig zu Recht, denn was die 65 Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren im Rahmen eines Musicalcamps in nur wenigen Tagen einstudiert und bei der Premiere am Mittwochabend nahezu perfekt auf die Bühne gebracht haben, verdient höchste Anerkennung.

Rubriklistenbild: © Uew Campe