Ein irischer Sturm durchfegt die Noltesche Scheune

Auf der großen Bühne in der Nolteschen Scheune hatten sie Platz für eine großartige Bühnen-Show: „Three More Pints“, eine Celtic-Pub-Folk-Band von Rang und Namen, ließ die Stimmung in Süstedts voll besetztem Kulturtreffpunkt am Samstagabend hohe Wogen schlagen. Die sechs Musiker (von links): Ardenti F’lumine (Geige), Skandor Dexter Ward (Five-String-Banjo, Cister, Harmonica, Gesang), Sean O’Inis (Flöten, Rahmentrommel, Gitarre), Ian O’Reilly (Gitarre, Mandoline, Gesang), Dog McCluskey (Schlagzeug) und Montgomers Lloyd Jones (Bass).

Süstedt - Von Horst Friedrichs. Irischer geht’s nicht: „Three More Pints“ heißt die Band, die am Samstagabend ein Stück von der grünen Insel Irland nach Süstedt brachte und ihre klangvolle Enklave in die Noltesche Scheune verpflanzte. Von rau bis herzlich reichten die Gesangs- und Instrumentaltöne, die die sechsköpfige Formation im Stil authentisch keltischer Musiktradition herüberbrachte. Wie überall auf der Welt, wo irische Songs Jahrhunderte alte ebenso wie jüngere Geschichte lebendig werden lassen, ließ sich der Jubel der Zuhörer auch in der Süstedter Kulturscheune kaum noch in Grenzen halten.

Die Band heizte die Stimmung zu wahren Beifalls-Böen an. Zum Ende des Konzerts hin wuchsen sich die Begeisterungsbekundungen des Publikums zu tosender Orkanstärke aus, und kein Wunder, dass Zugabenforderungen da einfach erfüllt werden mussten. Was die „Pints“ auf den Bühnenbrettern entfachten, grenzte an entfesselte musikalische Naturgewalten wie sie auf der sturmumbrausten Atlantikinsel namens „Eire“ in dörflichen und städtischen Pubs gleichermaßen ihren Ursprung haben. „Three More Pints“ (fünf Halbe mehr) haben jene Naturgewalten originalgetreu eingefangen und aufs Festland gebracht.

Dabei ist es nicht die Musik allein, durch die der berühmte Funke zum Publikum überspringt. Wortwitz und Humor, in launige Ansagen und Dialoge verpackt, spielen sich unter den sechs Musikern auf der Bühne ab, beziehen aber vor allem auch das Publikum mit ein. Dabei versteht es sich fast von selbst, dass die „Pints“ ihre Zuhörer ins Mitsingen von Schlusssequenzen gesanglicher Phrasen einbeziehen.

Was die Letzteren, längst von Begeisterung gepackt, nur zu bereitwillig mitmachen. Überhaupt entwickelte sich der anfangs überspringende „Zündfunke“ in der Nolteschen Scheune rasch zu einem dauerhaft fließenden „Wechselstrom“, der die musikalischen und gesanglichen Leistungen der Bandmitglieder ebenso befeuerte wie die Stimmung des Publikums.

Irische Traditionals sowie Eigenkompositionen, in einem überaus eigenständigen Stil, prägten den Konzertabend in der Süstedter Scheune. Starke Rhythmen gefielen als durchgängiges Alleinstellungsmerkmal ebenso wie deutliche Anklänge an die „Pogues“, jene irische Band, die Anfang der 80er-Jahre in der internationalen Folkszene Aufmerksamkeit und Ruhm erlangte und ursprünglich „Pogue Mahone“ hieß.

Der Bandname war der englischsprachigen Welt jedoch zu anzüglich, stammte er doch aus der irisch-gälischen Sprache (Póg mo thóin) und bedeutete „Kiss my ass“. Deshalb die Verkürzung auf das unverfänglichere „Pogues“ (Küsse).

Der Titel „Dirty Old Town“ galt als ein Markenzeichen der „Pogues“, und „Three More Pints“-Sänger Sean O’Inis ließ mit dem Lied von der dreckigen alten Stadt rasch Erinnerungen an Pogues-Sänger Shane MacGowan wach werden. In augenzwinkernden Textbeiträgen hatten die Musiker zuvor die Heimatstadt des Bundesliga-Clubs Bayern München als Bezugspunkt für den Song ausgewählt – sehr zum Vergnügen der Konzertgäste.

Immer wieder gab die Band Gas und steigerte ihr Upbeat-Tempo zur überbordenden Freude der Zuhörer. Sänger und Banjospieler Skandor Dexter Ward verriet mit einem Lächeln, dass die irischen Songs der Band nur drei Themen haben: Frauen, Arbeit und Whiskey.

Für die aus Hannover und Umgebung stammende Band war es am Samstag der dritte Auftritt in Süstedt. Seit dem ersten Auftritt 2012 habe sich die Zahl der „Three More Pints“-Musiker von vier auf sechs erhöht.