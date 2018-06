Infoabend zur Zukunft der Tennishalle

Samtgemeinde und Turnverein kooperieren

Br.-Vilsen - Die Tennis-Sparte des Turnvereins (TV) Bruchhausen-Vilsen unterstützt die Samtgemeinde in der kommenden Saison beim Betrieb der Tennis- und Squashhalle in Bruchhausen-Vilsen. „Diese Zusage haben Spartenleiterin Brita Delfs und TV-Vorsitzender Ernst Garlisch kürzlich der Samtgemeinde gegeben“, sagt Nils Igwerks, in der Verwaltung für Sport und Bäder zuständig. „Die Rahmenbedingungen zu Aufgabenzuschnitt, Entschädigung et cetera sind abgestimmt. Die Samtgemeinde ist optimistisch, mit der Tennis-Sparte vom TV für 2018/19 einen verlässlichen Partner gefunden zu haben.“