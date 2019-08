Imaginärer Ortswechsel nach New Orleans

Graue - Von Horst Friedrichs. Superdelicious gleich Boogielicious. Mit dieser aus dem Kulinarischen entlehnten Formel lässt sich ein Musik-Hochgenuss umschreiben, den Jazz-Freunde am Sonntagabend in Graue erlebten. Dort, im lauschigen Garten der Kunstwerkstatt „Artenreich“, entfalteten sich Klänge, deren Qualität den Zuhörern einen mühelosen Ortswechsel per Imagination ermöglichten – nach New Orleans und anderen Pilgerstätten der Jazz-Geschichte. Urheber dieses Ausnahmeerlebnisses war das deutsch-niederländische Boogie-, Blues- und Jazz-Trio „Boogielicious“ mit einem umjubelten Konzert.

Mit der Geburtsstätte des Jazz am Mississippi-Delta hatte der „Artenreich“-Garten auch die tropischen Temperaturen gemein – neben der Musik und der Atmosphäre, die drei Musiker außergewöhnlichen Ranges in ihrer Klang-Küche zubereiteten und als höchst deliziöses Ausnahme-Erlebnis für Jazz-Gourmets servierten. Dass Blues und Boogie Basisbestandteile des Jazz sind, verdeutlichte „Boogielicious“ auf lockere und virtuose Weise zugleich, einschließlich atemberaubender Ausflüge in verwandte Soundwelten.

Höchste Klasse bescheinigte Peter Schmidt-Bormann, Vorsitzender des veranstaltenden Kultur- und Kunstvereins (KuK) der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, auch der Küche der „Artenreich“-Betreiber Katja und Kalle Sturhan: „Ihre Speisen gibt es zu sozialen Preisen, aber sie schmecken viel teurer.“ Dass das Grauer Konzert im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals trotz zeitgleichen Brokser Markts gut besucht war, führte Schmidt-Bormann auf die Treue der Boogie-Community zurück.

Als der KuK-Vorsitzende dann das Trio „Boogielicious“ per Publikums-Applaus auf die Bühne rufen ließ, begann ein Konzert-Ereignis der allerfeinsten Art, das die Zuhörer von Staunen über Begeisterung und Jubel bis hin zu jener Sorte Beifall führte, die scheinbar nie aufhören will.

Mit zunächst noch einfachen Boogie-Rhythmen bereitete Eeco Rijken Rapp (Klavier und Gesang), einfühlsam unterstützt von David Herzel (Schlagzeug), den Auftakt des an Höhepunkten reichen zweistündigen Konzerts.

Als erstes Highlight des Abends spielte Eeco Rijken Rapp den „Hesitation Blues“, ein Stück von Jelly Roll Morton, einem der großen alten Meister des Jazz. Die Interpretation des Morton-Stils mit seinen typischen Trillern und machtvollen Bassfiguren gelang Rapp perfekt, und auch sein Gesang erinnerte frappierend an Morton, der mit seinen Kompositionen als Erfinder des Jazz zu Ruhm gelangte. Darüber, ob er den Jazz wirklich erfunden hat, streiten sich Musikfachleute bis heute. Auf der Bühne des „Artenreich“-Gartens ging es weiter mit einer wahrhaft explosiven Vielfalt an Klängen, als Martin Fetzer mit seiner Mundharmonika das Trio vervollständigte.

Dass Fetzer den eigentlichen „Boogielicious“-Harmonika-Spieler Dr. Bertram Becher vertrat, geriet auf Anhieb in Vergessenheit. Denn der „Ersatzmann“ fügte sich von den ersten Tönen an in das vollendete Zusammenspiel von Pianist und Schlagzeuger ein, als hätte er schon immer dazugehört. Durch einen Wettbewerbserfolg Fetzers waren Rapp und Herzel auf ihn aufmerksam geworden. Warum sie sich ihrerseits mit Erfolg um seine Mitwirkung bei „Boogielicious“ bemühten, zeigte der weitere Verlauf des Konzerts.

Wie eine Mundharmonika auch klingen kann, demonstrierte Martin Fetzer dem Publikum auf eine selten oder nie gehörte Weise. Da schien auf einmal eine Klarinette im Trio mitzuspielen, dann ein Altsaxofon, ein Tenorsaxofon und schließlich auch eine Geige. Letztere klang nach Frankreichs Jazz-Geiger Stephane Grappelli, als Django Reinhardt mit seiner Swing-Gitarre ebenfalls mitzuwirken schien. Den Reinhardt-Effekt zauberten David Herzel mit Besen-betontem Schlagzeug und Eeco Rijken Rapp per linker Hand.

In der Konzertpause gefiel Wanja, der 16-jährige Sohn des „Artenreich“-Inhaber-Ehepaars, dem Publikum, mit beeindruckenden Boogie-Leistungen am Piano – zweimal solo und einmal mit Schlagzeug-Unterstützung durch David Herzel. Unterdessen reichte die klangvolle Palette des „Boogielicious“-Repertoires von Gershwins „Summertime“ bis zum Country-Ausflug mit der „Route 66“. Erst nach zwei Zugaben, darunter mitreißende Tango-Variationen, entließ das begeisterte Publikum die Musiker des Trios.

Die Kunstwerkstatt:

Im Atelier und in den Gartenanlagen am Liebenauer Weg 12 konnten die Besucher am Sonntag das gesamte Sortiment von „Artenreich“-Glas betrachten. Wer dazu keine Zeit fand, kann dies nachholen. Terminabsprachen sind möglich unter Telefon 05022/8321.