Rosenfest lockt zahlreiche Besucher mit Angeboten rund um die Königin der Blumen

Ihre Majestät im Beet

+ © Husmann Auf dem Heiligenberg dreht sich alles um die Rosen. © Husmann

Heiligenberg - Von Karin Neukirchen-Stratmann. „Der Juni kam. Lind weht die Luft. Geschoren ist das Grase. Eine Wonne voller Rosenduft dringt tief in unsere Nase.“ Dieser Spruch von Wilhelm Busch beschreibt das Erlebnis, das Besucher des Rosenfestes am Wochenende am Heiligenberg hatten, perfekt. Das Wetter hätte nicht besser sein können, und so herrschte am Freitag bereits großer Andrang rund um das Forsthaus.