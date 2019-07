„Ihr werdet uns fehlen“

Bassum – „Hurra! Hurra! Die Schule brennt!“ dröhnte es aus den Lautsprechern der Prinzhöfte-Schule, als zwei Löschfahrzeuge, darunter auch der Tanklösch-Oldtimer der Freiwilligen Feuerwehr Kirchweyhe, auf dem Schulhof eintrafen. Aber den Fahrzeugen entstiegen keine Feuerwehrleute, sondern acht festlich gekleidete Absolventen der Schule.

Sie hatten vor wenigen Tagen vor einer externen Prüfungskommission die Schulabschlussprüfung abgelegt, und alle verlassen die Prinzhöfte-Schule mit dem Realschulabschluss.

Einer von ihnen wird jetzt in Argentinien ein Auslandsjahr verbringen, fünf werden auf das Gymnasium wechseln, einer strebt sein Fachabitur in den BBS Syke an und einer beginnt eine Ausbildung.

Schulleiterin Tina Wilkens begrüßte die beiden jungen Damen und die sechs Herren vor der Aula, die sie über einen ausgerollten roten Teppich betraten. Die fröhliche Abschlussfeier eröffnete wieder die Schulleiterin mit einem riesigen Dankeschön an alle Eltern, die diese Feier mit organisiert hatten, sowie an das Kollegium und alle Mitarbeiter der Schule und gratulierte den acht Schülern zur bestandenen Prüfung.

Elternsprecher Matthias Thom bedankte sich für „die intensive Zeit“, die die Schüler an dieser Schule verbracht haben. Sie hätten ein hervorragendes Klima erlebt, in dem sie sich prima entwickeln konnten. Alle acht seien Quereinsteiger, die nicht von Beginn an diese Schule besucht haben, aber sie alle hätten hier eine wundervolle Schulzeit erlebt.

Den beiden Lehrerinnen, die die Prüfungsgruppe betreut und beraten und mit den Schülern gefiebert, gelitten und sich gefreut hatten, Carolin Oslath und Inge v. Micknitz, überreichte Matthias Thom Geschenke, und die Schulleiterin Tina Wilkens erhielt stellvertretend für das gesamte Kollegium einen „Survivalkoffer“.

Die beiden Lehrerinnen erinnerten ihrerseits an den „spannenden und intensiven Prüfungsprozess“, bei dem sich alle gegenseitig unterstützt und ermutigt hatten. Ihr Dank galt auch jenen Pädagogen, die diese Gruppe in den vorhergehenden Schuljahren begleitet und unterrichtet hatten.

Auch von ihren bisherigen Mitschülern wurden sie verabschiedet. „Jetzt sind wir fertig mit dem Erzählen und möchten euch sagen: Ihr werdet uns fehlen“, lautete eine der Ansagen der jüngeren, inzwischen ehemaligen Mitschüler. bt