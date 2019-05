Br.-Vilsen - Von Vivian Krause. Ade Efeu und Hängezypresse, hallo Zierlauch und Eibe. Der Kurpark in Bruchhausen-Vilsen ist herausgeputzt, der Startschuss der diesjährigen Veranstaltungen steht kurz bevor. Grund genug, einen Blick in das Areal Am Bürgerpark zu werfen.

Noch vor einiger Zeit versperrten eine Mauer und hochgewachsene Rhododendren im Eingangsbereich die Sicht auf den Kurpark. Bereits vor rund zwei Jahren waren große Nadelbäume gefällt worden, erzählt Holger Schardt vom Bauhof der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen während eines Rundgangs durch das Grün. Nun sei der Eingangsbereich des Kurparks geöffnet. Und zwar nicht nur für die Besucher der Sonntagskonzerte, der Musik-im-Park-Reihe oder Kulturveranstaltungen wie Kunst im Park, sondern für jedermann zu jederzeit.

Zwar ziehen die Events immer etliche Zuschauer an – jüngst waren neue Bänke angeschafft worden, damit auch alle der rund 250 Gäste einen Platz finden – doch auch das Areal selbst lädt zum Verweilen ein. Seit rund drei Jahren finden sich dort Outdoor-Fitnessgeräte, seit etwa zwei Jahren eine Liegebank, führt Christa Gluschak, Leiterin der Stabstelle für regionale Entwicklung, Förderprogramme und Tourismus bei der Verwaltung, aus.

Für eine besondere Atmosphäre sorgt auch die Bepflanzung. Und für ebendiese zeichnet der Bauhof verantwortlich, insbesondere May Koppermann. Sie steuerte die Ideen zur Umgestaltung der Bepflanzung bei und setzte diese in den vergangenen Tagen mit ihren Kollegen um. Angeregt hatte die Umgestaltung der Tourismusausschuss. Finanziert werde die Maßnahme laut Gluschak durch den Eigenbebtrieb Tourismus. Mit Blick auf die Umgestaltung sagt sie an die Bauhof-Mitarbeiter gerichtet: „Ihr seid Künstler in eurem Bereich“. Bodendecker wie Efeu wurden durch Stauden wie Fette Henne, Frauenmantel und Astern ersetzt. Diese blühen laut Koppermann zu verschiedenen Zeiten, daher hätten Bienen und Insekten „immer etwas davon“. Und natürlich auch die Besucher des Kurparks.

Viele Leute arbeiten für das Erlebnis Kurpark im Hintergrund, sagt Gluschak. Bei den Konzerten ist es Heinz Reutter, der Gästen und Künstlern hilfsbereit zur Seite steht, die Bänke säubert und Plakate aufhängt. Bei der Gestaltung und Pflege des Areals sind es die Mitarbeiter des Bauhofs. Die Umgestaltung sei laut Gluschak ein laufender Prozess. Das Ziel: Die Aufenthaltsqualität weiter steigern.

Mit Leben füllt den Kurpark der „TourismusService“ Bruchhausen-Vilsen. Den Auftakt der Kulturveranstaltungen 2019 macht am Sonntag das Konzert vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen.

Termine:

Das erste Konzert dieses Jahres im Kurpark in Bruchhausen-Vilsen beginnt am Sonntag um 15 Uhr. Im Rahmen der Sonntagskonzerte steht dann der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen auf der Bühne. Das 22 Musiker umfassende Orchester fühlt sich der traditionellen Blasmusik verbunden, teilt der „TourismusService“ Bruchhausen-Vilsen mit. Lieder aus dem Egerland und aus Böhmen/Mähren sind einer der Schwerpunkte des Musikzugs. Abgerundet wird das Repertoire durch Lieder aus den Bereichen des Happy Sounds (James Last), des Schlagers (Helene Fischer) und modernen konzertarten Medleys und Evergreens. Es gibt selbst gebackenen Kuchen und frischen Kaffee. Der Eintritt ist frei.