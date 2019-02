Ideen für den Ortskern: Beach-Club, Mini-Markt und Konzerte

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Ein großer Sandkasten, ein Beach-Club, ein Second-Hand-Markt, ein Mini-Markt der Direktvermarkter, Vorführungen der Sportvereine, Konzerte von Chören: Ideen für die Nutzung des im vergangenen Jahr neu gestalteten Platzes vor dem Geschäft Bullenkamp gibt es viele. Diese zu finden, hat sich der Arbeitskreis „Ortskern Bruchhausen-Vilsen“ auf die Fahnen geschrieben. Die Gruppe tagte kürzlich im Rathaus.

Mit dabei waren neben der Wirtschaftsförderin Uta Seim-Schwartz auch Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer, drei Ratsvertreter, der Vorsitzende der Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen, Andreas Witschke, deren Geschäftsführer Friedrich Meyer, Wirt Bernhard Helmke und zwei weitere Gewerbetreibende.

Aus den Ideen des Arbeitskreises war im vergangenen Jahr die „Bruvi-Tüte“ hervorgegangen, die Kunden beim Einkauf in örtlichen Geschäften zusammen mit einer Teilnehmerkarte für Verlosungen bekommen (wir berichteten). „Ein Erfolgsmodell“, wie Friedrich Meyer sagte.

Doch Thema des Abends war der Platz vor Bullenkamp. „Wir haben diesen Platz vergrößert, auch in der Hoffnung, dass hier nun mehr Veranstaltungen stattfinden“, sagte Bierfischer. Der „Hüttenzauber“ im Dezember, veranstaltet von der Fördergemeinschaft und organisiert von Bernhard Helmke, sei ein großer Erfolg gewesen.

„Der Rat hat nach der Umgestaltung schon eine Erwartungshaltung gegenüber der Fördergemeinschaft, dass dort noch mehr passiert“, sagte Bierfischer. Doch auch andere Gruppen könnten den Platz nutzen - oder tun dies bereits. So ist dort am 20. April der Pflanzenflohmarkt des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) geplant. Der „Hüttenzauber“ werde auch 2019 erneut stattfinden und laut Friedrich Meyer in Zukunft noch ergänzt durch einen XXL-Adventskalender und die Einbeziehung des Platzes vor dem „Vilser Kaffeehus“.

Um den Ortskern weiter zu beleben, hat sich Andreas Witschke ehrgeizige Ziele gesetzt. Es geht, einmal mehr, um einheitliche Öffnungszeiten und die Sonntagsöffnungen. „Ich weiß, dass dieses Thema schon oft diskutiert wurde, aber ich habe es wieder auf der Agenda“, sagte Witschke. Mit einer Sonntagsöffnung stünde auch für den Platz eine mögliche Nutzungsmöglichkeit an. Viele Ideen drehen sich in diesem Zusammenhang darum, Menschen auf den Platz zu locken. Einig waren sich alle, dass dies am einfachsten mit ergänzenden gastronomischen Angeboten gelingen könnte. „Hier seid ihr gefragt“, sagte Andreas Witschke an Bernhard Helmke gewandt. Letzterer versprach, sich mit anderen Wirten im Ortskern zusammenzusetzen.

Ideen für temporäre Angebote - für einige Stunden, einen Tag oder ein Wochenende - waren im Gespräch. Auch bestehe die Möglichkeit, dass sich auf dem Platz Vereine präsentieren könnten. Dieser Vorschlag fand bei den Anwesenden guten Anklang.

Die Gemeinde ruft daher die Vereine im Flecken auf, sich mit Ideen für eine temporäre Nutzung des Platzes, sei es für eine Feier oder die Präsentation eines Sportangebots, einzubringen. Vereine können sich mit der Wirtschaftsförderin per Email an uta.seim-schwartz@bruchhausen-vilsen.de in Verbindung setzen. Mögliche Ideen werden dann im Arbeitskreis diskutiert.

