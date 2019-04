Luisa und ihre Abenteuer in Australien: „Ich vermisse das gute deutsche Brot“

Luisa Detering arbeitete in Australien in einem Koalapark.

Br.-Vilsen/Australien - Von Nala Harries. Die 19-jährige Luisa Detering kommt ursprünglich aus Bruchhausen-Vilsen, doch im Oktober vergangenen Jahres hat es sie für insgesamt acht Monate rund 14 .000 Kilometer südöstlich von Deutschland nach Australien verschlagen. Was sie dort macht und welche Abenteuer sie auf ihrer Reise bisher erlebt hat, erzählt sie der Kreiszeitung in einem Interview.

Wieso sind Sie nach Australien gereist?

Da ich gerne etwas von der Welt sehen wollte. Außerdem ist es in Australien relativ einfach, zu reisen, da vor allem die Ostküste viele Transportmittel und Unterkünfte aufweist. Ein anderer Grund ist, dass ich nicht direkt nach der Schule ins Berufsleben einsteigen, sondern etwas Anderes erleben wollte. Durch unterschiedliche Jobs neben der Schule habe ich mir das nötige Geld für die Reise erarbeitet und vier Monate, bevor es losgehen sollte, habe ich dann angefangen, zu planen.

Wie haben Ihre Eltern und Freunde auf Ihre Entscheidung, nach Australien zu fliegen, reagiert?

Als das Thema anfangs aufkam, war ich mir selbst noch nicht wirklich sicher, ob es nur eine Idee war, die nach einem Monat schon wieder vergessen ist oder eben nicht. Durch Gespräche mit anderen Menschen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, steigerte sich meine Reiselust noch weiter. Seitens meiner Eltern kam natürlich zu Beginn Skepsis auf und vielleicht auch ein wenig Angst, aber das legte sich schnell und sie unterstützten mich.

Sind Sie allein dort?

Ich bin mit zwei Schulfreundinnen hergekommen. Wir haben uns allerdings nach rund drei Wochen in Australien getrennt, da wir unterschiedliche Pläne hatten und entschieden haben, dass es uns am Ende weiterbringen wird, wenn wir alleine reisen. Leute kennenzulernen, geht allein viel schneller und auch die englische Sprache verbessert sich deutlich, da man nicht mehr die Möglichkeit hat, auf Deutsch zu reden. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass ich dadurch viel selbstständiger werde, da ich auf mich allein gestellt bin. Einen festen Wohnsitz habe ich hier nicht, weil man als Backpacker [Rucksacktourist, Anm. d. Red.] immer von Ort zu Ort reist. Meine längste Zeit verbrachte ich auf einer Kartoffelfarm im Nordosten Australiens – zweieinhalb Monate habe ich dort gearbeitet. Momentan pflücke ich auf einer Himbeerfarm die Früchte.

Mit was für Erwartungen haben Sie diese Reise angetreten und haben sich diese bisher erfüllt?

Ich sehe meine Reise als Herausforderung und wollte mich unbekannten Situationen stellen, um daran zu wachsen. Außerdem gibt mir die Auslandsreise die Chance, meine sprachlichen Kenntnisse zu erweitern. Australien hielt für mich bisher viele Überraschungen bereit. Beispielsweise wollte ich zu Beginn die Ostküste von Norden nach Süden bereisen, dort kam es aber plötzlich zu Überflutungen und die Straßen waren für mehrere Tage gesperrt. Daher beschloss ich spontan, nach Melbourne zu fliegen, um die Ostküste von Süden nach Norden zu bereisen. Meine Pläne musste ich somit komplett umschmeißen. Außerdem haben sich die Erwartungen an ständig sonniges Wetter auch nur teilweise erfüllt, denn es kam doch zu deutlich mehr Regen, als ich zuvor erwartet hatte.

Was gefällt Ihnen besonders an Australien und warum?

Die Leute hier sind sehr offen und herzlich. Vor allem aber gefällt mir, dass es ziemlich leicht ist, neue Kontakte mit Menschen aus der ganzen Welt zu knüpfen. Bezüglich der Landschaft finde ich es natürlich toll, dass es hier viele Strände gibt und die Sonne deutlich häufiger scheint, als in Deutschland. Zudem ist das Land sehr abwechslungsreich: Es gibt neben Bergen und Stränden auch Wüste und wunderschöne Wasserfälle.

Erzählen Sie von Ihrem bisher schönsten und schlimmsten Erlebnis in Australien.

Mein schlimmstes Erlebnis hat sich folgend in das beste Erlebnis entwickelt. Nach rund drei Wochen in Australien habe ich einen freiwilligen Job auf der Insel Magnetic Island angenommen. Dort arbeitete ich in einem Koalapark. Zugleich hieß es allerdings auch Abschiednehmen von meinen Schulfreundinnen und all den anderen Leuten, die ich kennengelernt hatte, sodass ich das erste Mal komplett allein war. Ich habe mich erstmals wirklich einsam und hilflos gefühlt. Nachdem ich dann aber neue Leute kennengelernt hatte, mit denen ich täglich etwas unternommen habe, hat sich die Insel als ein Paradies herausgestellt. Auf der Farm habe ich mit unterschiedlichen Tieren arbeiten können wie Koalas, Schlangen, Krokodilen, Schildkröten, einem Wombat, Eidechsen und verschiedenen Vögeln. Im Gegenzug bekam ich eine kostenlose Unterkunft, Verpflegung und eine Schnorchelausrüstung.

Was vermissen Sie am meisten an Deutschland und warum?

Natürlich meine Familie und Freunde, das leckere Essen von meiner Oma und das gute deutsche Brot. Ansonsten hatte ich nie wirklich Heimweh. Der einzige Tag war dann tatsächlich Weihnachten, denn hier bin ich absolut nicht in Weihnachtsstimmung gekommen. Es fühlte sich so an, als würden die Australier das Fest nicht so groß feiern, wie wir Deutschen.

Sie haben in Deutschland bei der Handballspielgemeinschaft (HSG) Bruchhausen-Vilsen/Asendorf Handball gespielt. Führen Sie den Sport in Australien fort?

Nein, denn in Australien ist Handball überhaupt nicht populär. Die meisten Einheimischen wissen nicht einmal was für eine Sportart das ist.

Inwieweit denken Sie, verändert eine solche Reise Sie selbst?

Ich denke, dadurch wird man viel selbstständiger. Man lernt, eigene Entscheidungen zu treffen und erkennt im Nachhinein, ob sie die richtigen waren oder nicht. Außerdem ist mir aufgefallen, dass man den Leuten offener gegenüber tritt und es leichter fällt, mit Menschen Kontakt aufzubauen. Zudem habe ich gelernt, besser mit Geld umzugehen, da mir hier bewusst wurde, für was ich täglich bezahlen muss wie Essen, Unterkunft, Transportmittel oder die Waschmaschine.

So geht es für Luisa Detering weiter:

Nach Beendigung der Farmarbeit reist die 19-Jährige die Ostküste weiter Richtung Norden. Geplant ist währenddessen noch ein Segeltrip und verschiedene Strände und Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Im Mai fliegt Luisa Detering für drei Wochen nach Bali, um dort die Insel mit einer Freundin zu erkunden, die dafür extra aus Deutschland anreist.