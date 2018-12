„Ich lasse meine Hände arbeiten“

Br.-Vilsen - Von Katharina Lohmeier. Eine Frau legt den Kopf in den Nacken und führt ihre zu einer Schale geformten Hände zum weit geöffneten Mund. Zu den Füßen der schlanken Silhouette liegt ein umgestürztes Fass. Diese Skulptur dient als Motiv der Postkarte, die die Bildhauerin und Grafikerin Karin Rosenbaum aus Bruchhausen-Vilsen zum Thema der diesjährigen Jahreslosung gestaltet hat: „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ Die Osnabrücker Landessuperintendentin Birgit Klostermeier hat Rosenbaum in ihrem Atelier besucht.

„Fühlen Sie mal den Stein“, sagt Karin Rosenbaum in der Diele ihres Fachwerkhauses in Bruchhausen-Vilsen stehend, in der sie ihre Skulpturen ausstellt. „Es ist kein gewöhnlicher Speckstein. Es ist ein sogenannter Seifenstein. Sein Staub fühlt sich in der Hand an wie Seife“, sagt Karin Rosenbaum. Sie arbeitet seit 40 Jahren mit dem Material, das sie über einen Importeur aus Brasilien bezieht.

Karin Rosenbaum stammt aus Brasilien. Sie wurde 1954 in Porto Alegre geboren. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater war Deutschbrasilianer. 1998 zog sie mit ihrem Mann, dem Pastor Walter Rosenbaum, nach Bassum-Nordwohlde. Über dem Altar in der evangelischen Kirche dort ist ihre wohl größte Skulptur zu sehen: „Der Auferstandene“. Mittlerweile lebt die 64-Jährige in Bruchhausen-Vilsen.

Seit 2005 fertigt Rosenbaum Karten zum Thema der jeweiligen Jahreslosung. Bei der diesjährigen habe sie an das Gleichnis von der Frau am Brunnen denken müssen, sagt Karin Rosenbaum. Die Karte zeigt den oberen Teil der Skulptur, nämlich den Kopf und die Hände.

Karin Rosenbaum nimmt Birgit Klostermeier mit in ihr Atelier, ein helles Holzhaus mit großen Fenstern, von denen der Blick in den Garten fällt. Auf einem Holztisch liegen zwei schwere Sandsäcke, darauf ein Stein, den Karin Rosenbaum mit Hammer und Meißel bearbeitet. Um sich vor dem Staub zu schützen, trägt sie eine Schutzbrille und einen Mundschutz. Hinter ihr finden sich große Holzregale mit Utensilien, rechts von ihr hängt ein Regal mit verschiedenen Werkzeugen. Zuerst fertigt sie ein Modell aus Ton. Danach wird der Stein in Form gebracht. „Für mich ist die Arbeit an einer Skulptur ein mystisches Erlebnis“, erzählt Rosenbaum. „Die kreative Arbeit mache ich nicht mit dem Kopf, ich lasse meine Hände arbeiten.“

Vom Atelier geht es für die Frauen über eine Terrasse in das Arbeitszimmer von Karin Rosenbaum. Dort arbeitet die Grafikerin am Computer. An diesem entstand die Karte zur Jahreslosung 2019 „Suche Frieden und jage ihm nach!“ aus Psalm 34, Vers 15. Grundlage war eine Collage, die eine Weltkugel zeigt. Karin Rosenbaum hat diese eingescannt und am Computer bearbeitet. „Wir schaffen Frieden nur, wenn wir zusammenarbeiten. Nicht, wenn wir Alleingänge machen, Menschen ausgrenzen und Mauern bauen“, ist sich die 64-Jährige sicher. „Religionen sind bei diesem Prozess ein wichtiger Teil.“

Karin Rosenbaum leistet ihren Beitrag zum Frieden – durch ihre Karten, aber auch durch die Organisation einer Kirchenkreispartnerschaft mit Brasilien. Ihre 99-jährige Mutter und ihre Tochter samt Familie leben nach wie vor in dem Land. Deshalb reisen Rosenbaums regelmäßig in ihre Zweitheimat.

„Mit Ihrer Arbeit als Bildhauerin und Grafikerin bilden Sie, liebe Frau Rosenbaum, etwas, das für Frieden unerlässlich ist: eine Brücke zwischen verschiedenen Kulturen. Sie schärfen unseren Blick auf die Themen der jeweiligen Jahreslosung und sorgen für Austausch. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken“, sagt Landessuperintendentin Klostermeier. Sie besucht das Jahr über verschiedene Einrichtungen und Initiativen, um das Engagement im Sprengel Osnabrück zu erkunden. Dieser umfasst 114 Kirchengemeinden. Die Gemeinden verteilen sich auf die fünf Kirchenkreise Bramsche, Grafschaft Diepholz, Melle-Georgsmarienhütte, Osnabrück und Syke-Hoya.

Die Karte zur Jahreslosung 2019 ist bei Karin Rosenbaum erhältlich (info@kunstundkirche-kr.de).