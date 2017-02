Hund überfahren: Rentner verurteilt

Süstedt - Von Dieter Niederheide. Elf Jahre alt war „Laika“, als sie an einem Septembernachmittag vorigen Jahres von einem Rentner aus Bruchhausen-Vilsen auf der Straße Barbusch in Uenzen überfahren und so schwer verletzt wurde, dass ein Tierarzt sie einschläfern musste. Der Rentner hatte sich nicht um das Tier gekümmert, sondern war weitergefahren.

Jetzt verurteilte ihn Strafrichterin Petra Kutz vom Amtsgericht Syke wegen Verkehrsunfallflucht zu einer Geldstrafe in Höhe von 1 800 Euro. Hinzu kam eine Geldbuße in Höhe von 20 Euro wegen einer mit dem Unfall verbundenen Ordnungswidrigkeit. Schwer treffen wird den bisher unbestraften Mann das zweimonatige Fahrverbot. Mit dem Urteil blieb die Richterin unter dem Antrag der Staatsanwältin, die 4 000 Euro Geldstrafe gefordert hatte.

An besagtem Septembertag war der Angeklagte in den Nachmittagsstunden nach Uenzen gefahren. Auf der Straße Barbusch überfuhr er „Laika“, deren Schmerzensjaulen eine Anwohnerin hörte. Der Rentner ließ sich im Strafprozess dahingehend ein, dass er im Rückspiegel seines Autos den Hund zunächst gesehen habe. Das Tier sei dem Auto nachgelaufen, dann habe er es nicht mehr gesehen. Dass der Hund unter das Auto geraten war, habe er nicht wahrgenommen. Die Strafrichterin hielt dem Angeklagten vor, dass er bei der Polizei ausgesagt habe, keinen Hund gesehen zu haben.

Eine als Zeugin geladene Anwohnerin der Straße Barbusch sagte aus, dass sie plötzlich ein dumpfes Geräusch gehört und danach ein durchdringendes Jaulen gehört habe. Das Auto habe sie noch wegfahren sehen und zwar recht schnell. Sie sei zu dem Hund gelaufen und habe gesehen, dass das Tier am Seitenrand lag und nicht aufstehen konnte.

Tierarzt musste "Laika" einschläfern

Die Hundehalterin, eine Nachbarin der Frau, wurde informiert. Sie ging sofort zu ihrem Hund und mit ihm, vorsichtig in eine Decke gewickelt, zu einem Tierarzt. Der musste „Laika“ einschläfern. Das Tier habe manchmal im Seitenraum der Straße gelegen, hinter Autos herzulaufen, sei nicht sein Wesen gewesen, sagte die Halterin.

Die Anklagevertreterin sah den Tatvorwurf der Verkehrsunfallflucht als erwiesen an. Der Rentner habe das Jaulen des Tieres nach dem Überfahren hören müssen. Sie schloss die Möglichkeit nicht aus, dass der Hund im Seitenraum, wo er oft lag, überfahren wurde.

Rechtsanwalt Thomas Hansel forderte dagegen, seinen Mandanten freizusprechen. Der Rentner habe den Hund im Rückspiegel gesehen, dann nicht mehr und angenommen, dass das Tier wieder weg war. Das Überfahren des Hundes habe der Angeklagte nicht wahrgenommen, also von einem Unfall nichts gemerkt.

Die Strafrichterin war von der Schuld des Angeklagten überzeugt und wies auf Widersprüche in seiner Aussage hin. Es sei zweifelhaft, dass er das Jaulen des Tieres nicht gehört habe. „Wenn man einen Hund überfährt, das merkt man“, sagte die Strafrichterin und war sich sicher: „Sie haben den Unfall gemerkt.“