Der Vorhang fällt nach 49 Jahren: De Homfelder speelt nich mehr

Von: Anne-Katrin Schwarze

„De Homfelder“ in Aktion. Mit ihren plattdeutschen Stücken wollen sie unterhalten. © Horst Friedrichs

Homfeld – Nach dem Brokser Markt ist es Zeit, die Saison der Homfelder Theatergruppe anzukündigen. „De Homfelder speelt…“, heißt es dann an dieser Stelle. „De Homfelder speelt nich mehr“, muss die Schlagzeile heute heißen. Es fehlt an Nachwuchs.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, versichert Ingrid Brunotte. Sie ist von Anfang an dabei. Doch der Anspruch der Homfelder an ihre Inszenierungen sei nicht mehr zu halten. Lustig und unbeschwert sollen die Themen sein, die bei neun Vorstellungen zwischen November und Januar auf die Bühne kommen. Zeitgemäß und kurzweilig wollen sich die Homfelder präsentieren, das Stück soll außerdem zu den Möglichkeiten auf der kleinen Bühne und zu den Schauspielern passen. „Aber solche Stücke gibt es zu wenig auf dem Markt“, sagt Hermann Schröder, ebenfalls ein Urgestein der Truppe.

„Wir haben jetzt einiges gelesen, aber nichts passte zu uns. Auch, weil wir keine jungen Leute haben“, erklärt Ingrid Brunotte die unerwartete Entscheidung. Die Theatergruppe habe beim Erntefest die Mitglieder der Dorfjugend persönlich angesprochen, ob sie nicht Lust hätten mitzumachen. „Aber entweder wohnen die jungen Leute wegen Arbeit und Studium nicht mehr hier oder sie scheuen den Aufwand“, gibt Hermann Schröder aus dieser Umfrage wieder. Theaterspielen heißt, vier Monate lang nicht viel Zeit für anderes zu haben.

„Die jungen Rollen wollen wir nicht mit mindestens 30-Jährigen besetzen, das passt doch nicht“, sei sich die Gruppe einig gewesen. „Sie hören auf“, macht seit Anfang August die Runde in Homfeld. „Das ist leider kein Gerücht“, bedauern Ingrid und Bernd Brunotte, Hermann Schröder und Sabine Schwecke, die zu einem Gespräch eingeladen haben.

„De Homfelder“ freuen sich über den Schlussapplaus. Dass dies das letzte Gruppenfoto sein würde, haben sie Anfang des Jahres nicht vermutet. © Theaterverein

Auf dem Tisch liegen vergilbte Zeitungsausschnitte. Seit 1974 gibt es die Homfelder Theatergruppe, die sich selbst Theaterverein nennt, ohne dass es je zur Vereinsgründung gekommen wäre. Damals hat die Dorfjugend ein Stück für den bunten Abend des Schützen- und des Gesangvereins im Gasthaus Koch einstudiert. Seitdem konnte die Truppe nur das Corona-Virus stoppen. Eine einzige Saison musste wegen der Pandemie ausfallen. „Dies wäre die 49. Saison gewesen“, weiß Ingrid Brunotte.

Seit 1979 ist das Gasthaus Dillertal das Domizil der Homfelder. Senior Heinrich Bomhoff hatte im Jahr zuvor den Saal mit Bühne angebaut. „Die Bühne war eigentlich für Musiker gedacht, fürs Theater war sie zu klein, aber wir haben getrickst“, blickt Bernd Brunotte zurück. Die Zuschauer haben sich nicht daran gestört, dass es kein großes Bühnenbild mit wechselnden Kulissen geben konnte.

Bis zu neun Vorstellungen pro Saison waren bis zum Schluss sehr gut besucht, wie die Homfelder erzählen. Im Schnitt waren die Vorstellungen zu gut 85 Prozent ausgebucht. Je nachdem, was der Wirt als kulinarisches Vorprogramm bot, auch auf den letzten Platz. Theater mit Frühstück, Kaffeetafel oder Schlachteessen zu verbinden, sei eine Idee gewesen, die sich für beide Seiten ausgezahlt habe. „Auch deshalb musste die Entscheidung jetzt fallen, der Wirt muss planen können“, sagt Sabine Schwecke. Das Verhältnis zum Dillertal sei „super“ gewesen, „immer konstruktiv“, betont Bernd Brunotte.

Zwölf Homfelder gehören zum Kern der Gruppe, drei sind vom ersten Tag an dabei. 26 weitere haben in all den Jahren Rollen übernommen. Nur drei Stücke haben die Theaterleute ein zweites Mal auf den Spielplan gesetzt. Der Abstand dazwischen: etwa eine Generation, erzählen sie. Etwas Neues zu bieten, auch das gehörte zu Anspruch dieses Ensembles.

Während die Vier zusammenkommen, um das Aus der Homfelder Theatergruppe offiziell zu verkünden, werden Erinnerungen wach. Eine Zweitbesetzung der Rollen gab es nie, manchmal sei es eng gewesen, alle auf die Bühne zu bekommen. Vom Außendienst zurück kam einer erst 15 Minuten, bevor sich der Vorhang heben sollte. Eine andere musste zwischen ihren Auftritten inhalieren, um halbwegs fit zu sein. Jemand anderes hatte den plattdeutschen Text nach Lautschrift auswendig gelernt. „Wenn der Partner im Satz vorher improvisierte, fehlte das richtige Stichwort“, erinnert sich Hermann Schröder lachend.

„Über die Erinnerungen könnte man ein Buch schreiben“, fällt Sabine Schwecke beim Erzählen auf. Die Geschichte vom Truthahn, der in einer Szene auf den Tisch gehörte, dürfte dabei nicht fehlen. Eine Plastikattrappe zu verwenden, kam der Gruppe nicht in den Sinn. Ein Tiefkühlbraten wurde aufgetaut. Und nach der Vorstellung fürs nächste Mal wieder eingefroren. „Das hat sich nicht bewährt“, räumt Sabine Schwecke ein. In einem anderen Stück musste laut Text ein Gartenzwerg zu Bruch gehen. „Wir konnten ja nicht neun Gartenzwerge zerdeppern“, stand für Bernd Brunotte fest. Als Mann für Kulisse und Requisite hat er das Geräusch aufgenommen, das ein Blumentopf aus Ton macht, wenn er auf dem Boden zerbricht. Von Kassette hat er das an passender Stelle eingespielt. Der Zwerg fiel derweil fürs Publikum unsichtbar sanft in ein Kissen. „Die Kassette habe ich noch“, sagt Bernd Brunotte und überrascht seine Mitspieler damit.

„Es hat viel Spaß gemacht“, ist Sabine Schweckes persönliches Fazit. Sie gehört seit 1988 zum Ensemble. „Wir wollen uns nicht aus den Augen verlieren“, ist ihr wichtig. Ein Stammtisch, vielleicht einmal im Monat, ist ihr Vorschlag.

„Was wir im Winter stattdessen machen, wissen wir noch nicht“, erzählen Brunottes. Einiges aufschreiben, nimmt sich Ingrid Brunotte vor. Mehr als eine Loseblatt-sammlung über Stücke, Daten und Mitspieler gibt es nicht. „Wenn sich in ein paar Jahren andere finden, die weitermachen, müssen sie nicht null anfangen“, hofft Bernd Brunotte. „De Homfelder speelt all wedder“, das wäre doch eine Schlagzeile.